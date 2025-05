O título da Superliga Masculina 2024/2025 ficou com o Cruzeiro. Na manhã deste domingo (4), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a equipe venceu o Campinas por 3 a 1 com parciais de 18/25, 25/23, 25/23 e 25/21. Foi o nono título dos mineiros. Em entrevista para o Lance!, Douglas Souza, ponteiro do clube de Minas, falou sobre a campanha da equipe e o sentimento de conquistar de se sagrar campeão.

- Cara, não tem nem o que falar, o que explicar, porque é um sonho virando realidade. Lógico que quando eu assinei aqui, tem toda essa expectativa, tudo que a gente quer construir, tudo que a gente quer realizar, só que nem de longe eu ia conseguir imaginar que a gente ia conseguir 5 de 6 campeonatos e sair na seleção da Superliga, que para gente é o maior campeonato, o mais importante, assim como o Mundial também, mas a Superliga é o carro-chefe, né? Se perde a Superliga, aí dá uma treta para gente, então para gente é muito importante, para o clube, para instituição, então eu amo o jeito que a torcida me abraçou e me senti muita vontade, muito em casa, jogo após jogo, a gente lutando, não teve jogo fácil, sempre foram jogos ali muito disputados, mas a gente o tempo todo sustentando, e isso daqui coroa tudo que aconteceu durante essa temporada, eu tô muito feliz, parece que eu tô vivendo um sonho, assim, né? Eu tô muito realizado, de verdade - declarou Douglas Souza.

Douglas Souza também comentou o título do Osasco, na Superliga feminina, na última quinta-feira (1). O ponteiro falou sobre a sua amizade com a Tiffany e desabafou sobre a importância do triunfo para a jogadora.

- Então, quando elas estavam jogando, a gente tava vindo pra cá, a gente tava na viagem, a gente tava assistindo um pouquinho no avião e tal, e aí assim que acabou e tal, eu mandei mensagem pra ela dando parabéns, a gente acabou meio que, quase se cruzou no hotel, né, mas não deu tempo, eu acabei vendo outras meninas do Osasco, não vi ela, mas a gente sempre tá em contato, eu amo a Tiffany, tudo que ela apresenta, ela é maravilhosa, ela é uma mulher muito guerreira, sabe? Enfrentar tudo que ela enfrenta, dar a tapa cara, isso é um negócio muito difícil, é um pouco do que eu faço também no masculino, só que de formas um pouquinho diferentes, mas é bem parecido. Então a gente meio que se apoia, assim, então eu gosto muito dela, da amizade dela - finalizou Douglas.

Cruzeiro conquista a Superliga masculina de Vôlei (Foto: Reprodução)

