Doncic nas semis! Veja como foi o 15º dia de Playoffs da NBA

Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 02:25 • São Paulo (SP)

Dois duelos restantes da 1ª fase dos playoffs ditaram o tom da NBA nesta sexta-feira (3), e entre eles o principal foi a classificação do Dallas Mavericks, de Luka Doncic, sobre o Los Angeles Clippers. Confira a seguir como foram os duelos da pós-temporada da liga norte-americana.

Orlando Magic 103 x 96 Cleveland Cavaliers

Mesmo em noite inspirada de Donovan Mitchell, que foi disparado melhor da partida ao marcar 50 pontos, o Orlando Magic foi páreo duro e forçou o sétimo jogo. Com a liderança do placar alternando durante o confronto, a equipe da Flórida foi cirúrgica no último quarto, com ótima atuação de Paolo Banchero, e estará envolvida no único jogo 7 dos playoffs nesta temporada.

Dallas Mavericks 114 x 101 Los Angeles Clippers

Não houve muito tempo para equilíbrio neste confronto. A grande verdade é que Luka Doncic e Kyrie Irving protagonizaram uma dupla infernal neste duelo. Por vezes, no embate, o placar ficou tão elástico que os Mavs alcançaram a casa dos 20 pontos de vantagem. Agora, a equipe de Dallas se prepara para encarar o Boston Celtics na semifinal da conferência leste.

