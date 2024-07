Rune defende torcida e diz que Djokovic não foi vaiado; entenda

Rune esclareceu as supostas vaias da torcida a Djokovic (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 18:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O dinamarquês Holger Rune esclareceu as supostas vaias da torcida ao sérvio Novak Djokovic nas oitavas de final de Wimbledon. Após a vitória por por 3 sets a 0, o sérvio não poupou os torcedores do dinamaquês pelas vaias. No entanto, Rune explicou que tudo não passou de um mal-entendido.

- Tudo começou no US Open, na primeira vez que nos enfrentamos. Quando a torcida começou a gritar meu nome e soou um pouco como vaias. Então, nos enfrentamos muitas outras vezes mais, como na Itália e na França, onde eles não pronunciaram o meu nome da mesma maneira. Agora estamos na Inglaterra, mas se você não sabe o que estava acontecendo, provavelmente soou como vaias, mas era o meu nome - afirmou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para Rune, Djokovic não deve se lembrar dos gritos da torcida nos jogos anteriores.

- Ele jogou tantas partidas desde a última vez que me enfrentou e se não lembrou, provavelmente soou diferente. Mas não creio que isso tenha desempenhando um papel importante na partida. Ele simplesmente foi melhor do que eu, independentemente do que fez a torcida - disse.