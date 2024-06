Djokovic passará por cirurgia e perderá Wimbledon, afirma jornal

Novak Djokovic se lesionou durante partida contra Cerundolo (Foto: Bertrand Guay / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 05/06/2024 - 10:55 • Paris (França)

O sérvio Novak Djokovic será submetido a uma cirurgia no joelho direito ainda nesta quarta-feira (5), numa clínica especializada na cidade de Paris, é o que garante o jornal L'Equipe. Com a intervenção, o tenista perderá o Grand Slam de Wimbledon.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao contrário do que ocorreu em 2018 com o cotovelo direito do atleta - no qual levou dois anos até se submeter a cirurgia, Djokovic precisou tomar uma decisão rápida a respeito da necessidade de fazer uma reparação no menisco. O tenista se lesionou durante a partida contra o argentino Francisco Cerundolo, em Roland Garros e foi obrigado a abandonar a partida seguite, contra Casper Ruud, antes mesmo de jogar.

De acordo com o jornal francês, a decisão de fazer o procedimento ocorreu por conta da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, onde Djokovic persegue o único título que não tem: o ouro Olímpico.

Novak Djokovic precisou desistir da partida contra Ruud, em Roland Garros (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

As cirurgias atuais e mais modernas de reparação de menisco são relativamente rápidas, tanto na sala de cirurgia, quanto na recuperação. Caso tudo ocorra bem para o sérvio, ainda hoje será possível ter certo apoio na perna direita.

A recuperação deste tipo de cirurgia leva, em média, três semanas. Por isso, é possível que o tenista perca Wimbledon, que será disputado entre 1 e 14 de julho.

Voltando às quadras de treino na primeira semana de julho, é possível que o tenista foque seu treinamento para a preparação no saibro - onde será disputado o tênis dos Jogos Olímpicos de Paris. A competição ocorrerá entre os dias 27 de julho e 4 de agosto.