Aos 36 anos, Novak Djokovic segue fazendo história no tênis. Neste domingo (10), o sérvio escreveu mais um capítulo de sua brilhante carreira ao vencer o russo Daniil Medvedev por 3 a 0, parciais de 6/3, 7/6(5) e 6/3, e conquistar o título do US Open pela quarta vez. Mais: Nole chegou ao 24º Grand Slam, igualando a marca de Margaret Court. Em 2023, Djokovic conquistou três dos quatro principais torneios do calendário: Australian Open, Roland Garros e agora o US Open. Em Wimbledon, ele foi vice após perder a decisão para Carlos Alcaraz.