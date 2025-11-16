Diogo Moreira é campeão da Moto2 2025 e faz história para o Brasil

Neste domingo (16), Diogo Moreira escreveu seu nome na história do esporte e do Brasil ao se sagrar o primeiro brasileiro campeão mundial da Moto2. Em uma corrida tensa na etapa final em Valência, na Espanha, o piloto da Italtrans Racing fez uma prova estratégica, cruzou a linha de chegada em 11º lugar e soltou o grito de campeão.

Moreira, que entra na história como o primeiro brasileiro a conquistar um título mundial desde a criação da categoria, dependia apenas de si. Ele entrou na pista com uma vantagem de 24 pontos sobre seu único rival, o espanhol Manuel González, que precisava vencer a qualquer custo.

O piloto brasileiro Diogo Moreira, da equipe Italtrans Racing Team, comemora a conquista do título mundial após vencer a corrida de Moto2 do Grande Prêmio de Valência (Foto: Javier Soriano / AFP)

A corrida foi dramática. Enquanto Diogo se mantinha em uma posição segura, longe de incidentes, González viu o sonho do título escapar por entre os dedos. O espanhol sofreu com problemas mecânicos em sua moto, começou a perder rendimento e teve que ir aos boxes, despencando para a 22ª posição e entregando o título de bandeja ao brasileiro.

A conquista coroa uma temporada de recuperação espetacular para o piloto de 21 anos, que chegou a estar 61 pontos atrás do líder no campeonato. Com o título assegurado, Diogo Moreira comemorou com a bandeira do Brasil e confirmou seu próximo passo: em 2026, ele sobe para a categoria principaç, a MotoGP, onde será piloto da equipe LCR Honda. Ele será o primeiro brasileiro na elite da motovelocidade desde Alex Barros, em 2007.