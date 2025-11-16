menu hamburguer
Campeão da Champions se arrisca em novo esporte pós-aposentadoria

Aposentado no futebol, Arjen Robben se dedica no padel

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/11/2025
15:41
Robben no Bayern Munich (Divulgação/Champions League)
imagem cameraRobben no Bayern Munich (Divulgação/Champions League)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Aos 41 anos, Arjen Robben, ex-jogador holandês craque do PSV e Chelsea, arriscou uma nova carreira profissional. Dessa vez, no padel. Em agosto de 2025, o atleta obteve seus primeiros pontos no ranking da Federação Internacional de Padel (FIP) durante o torneio FIP Bronze Westerbork, na Holanda, após ter se aposentado do futebol pelo Groningen em julho de 2021.

No torneio FIP Bronze Westerbork, parte do CUPRA FIP Tour, Robben e seu parceiro, Werner Lootsma, protagonizaram um feito notável na fase classificatória, salvando seis match points para vencer Ralph Boekema e Mark Weldmate por 4-6, 6-3, 7-6. Contudo, a dupla foi eliminada na fase de 32 finais, perdendo para Sten Richters (número 155 do mundo) e Thijs Roper (número 144) por 6-1, 6-0.

Arjen Robben jogando padel (Foto: International Padel Federation/ Instagram)
Astro na Champions League, Arjen Robben agora joga padel (Foto: International Padel Federation/ Instagram)

Um novo foco

Arjen Robben, que chegou a praticar padel três vezes por semana durante sua passagem pelo Bayern Munich, revelou ambições para a modalidade em seu país.

— Zlatan Ibrahimovic tornou o padel um esporte importante na Suécia, e acho que posso fazer o mesmo na Holanda — declarou o holandês.

O ex-atacante, porém, demonstrou modéstia em sua autoavaliação: — Não acho que posso me levar muito a sério. Comecei com baixas expectativas. Mas tentei lutar na quadra e marcar o máximo de pontos possível.

No ranking mundial de padel, o holandês ocupa a posição 1.980, somando três pontos. Para fins de comparação, os líderes, o argentino Agustine Tapia e o espanhol Arturo Coello, acumulam 20.200 pontos. O quinto colocado, o argentino Franco Stupaczuk, possui 8.835 pontos.

A estreia profissional de Arjen Robben, que atuou por clubes como PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid e Bayern Munich antes de encerrar a carreira no Groningen, atraiu centenas de espectadores na Holanda no final de agosto de 2025. Em vez de seguir para a carreira de treinador ou mídia, ele optou por combinar atividades de coaching com sua nova jornada no padel.

