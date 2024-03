Dimitrov cai na gargalhada com comentário de Alcaraz após partida em Miami

Dimitrov dá risada de comentário de Alcaraz (Foto: Reprodução / Tennis TV)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 10:25 • Miami (EUA)

Grigor Dimitrov, número 12 do mundo, caiu na gargalhada ao saber das palavras de Carlos Alcaraz após a partida de quartas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O atleta marcou 6/2 e 6/4 para superar o espanhol em apenas 1h32mins de duelo. Após o jogo, o jovem astro disse que o búlgaro "o fez sentir como se tivesse 13 anos".

- Esse foi um bom comentário - reagiu Dimitrov em meio a risadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na entrevista coletiva, o búlgaro ainda comentou mais detalhes sobre a grande vitória.

- Acho que, no geral, para vencer o Carlos é preciso jogar o seu melhor. É assim que as coisas são. Entrei na partida muito focado e extremamente claro do que tinha que fazer. Às vezes, a simplicidade é genial. É muito difícil fazer isso, especialmente contra um adversário como esse, mas consegui realmente ditar e ler o jogo melhor do que da última vez. No geral, uma ótima combinação na minha mão. Estou muito feliz por ter terminado em dois sets pela primeira vez - afirmou Dimitrov.

Na semifinal, ele enfrenta o alemão Alexander Zverev, quinto colocado do planeta, pela nona vez. Dimitrov só venceu a primeira partida, na Basileia, na Suíça, em 2014.