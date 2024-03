Tenista ex-top 3 do mundo joga muito e surpreende o espanhol Carlos Alcaraz, em Miami

(Foto: Miami Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 00:45 • Miami (Estados Unidos)

Um verdadeiro show de tênis. Atual 12º do mundo, o búlgaro Grigor Dimitrov não tomou conhecimento do espanhol Carlos Alcaraz, segundo no ranking, na noite desta quinta-feira, e deu uma aula no campeão do Masters de Miami, de 2022. Dimitrov venceu por 2 sets a 0, com contundentes 6/2 6/4 após 1h32min de duração na lotada quadra central do Hard Rock Stadium.

Alcaraz vinha em seu melhor momento, desde o meio do ano passado, somando nove vitórias seguidas com o título do Masters 1000 de Indian Wells, também nos EUA, e buscando o Sunshine Double pela primeira vez - ou seja, a conquista dos dois Masters em solo norte-americano, em um mesmo ano.

Dimitrov consegue sua segunda vitória, em cinco confrontos entre os dois tenistas. Na semifinal, ele irá enfrentar o alemão Alexander Zverev, quinto do mundo, que marcou 6/3 e 7/5 sobre o húngaro Fabian Marozsan. Será o nono jogo entre eles. Dimitrov perdeu os sete últimos e só venceu um, em outubro de 2014, na Suíça.

Dimitrov mostrou um grande tênis desde o começo. Abriu 3 a 0, segurou bem seu serviço e aproveitou nova chance, finalizando o set com lindo winner de backhand, surpreendendo o espanhol que viu a potente bola rasante passar reto, perto dele, no contrapé.

Dimitrov quebrou cedo, no segundo set, após dupla-falta, erro bobo na deixada e afobamento do espanhol, que tomou passada de esquerda para ser quebrado. Grigor abriu 4 a 1 e seguiu pressionando na devolução. Só que Alcaraz fez um grande sétimo game com bolas pesadas, profundas e incendiou a torcida devolvendo a quebra. Ele igualou em 4 a 4, mas Dimitrov aguentou e fechou com nova quebra, após erro do espanhol.