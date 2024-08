Gustavo Bala Loka foi o único representante do Brasil no BMX freestyle nas Olimpíadas (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 11:17 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 20/08/2024 - 12:18

As Olimpíadas geralmente causam gratas surpresas e,no caso dos Jogos de Paris, Gustavo Bala Loka foi uma dessas histórias. O ciclista, que terminou em 6º na prova do BMX freestyle park na capital francesa, fraturou o cotovelo durante um treinamento e passou por cirurgia no sábado (17). O atleta se manifestou em suas redes sociais e afirmou que ficará fora das pistas por, pelo menos, 45 dias.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Infelizmente, vou precisar ficar um tempo afastado. Na última quinta-feira (15), acabei quebrando meu cotovelo enquanto treinava no CT. Durante o aquecimento, fui fazer um wallride e, por uma bobeira, quando menos esperava, acabei caindo. Foi uma queda que não vi chegando e o resultado foi um osso rachado (...) No sábado (17), precisei passar por uma cirurgia. Coloquei uma chapa e oito parafusos no braço, então vou precisar de um tempo de recuperação - escreveu o atleta de 21 anos de idade.

Por conta da lesão, o brasileiro não poderá participar do X-Gamesm, considerada as "Olimpíadas dos esportes radicais". A edição deste ano acontecerá entre os dias 20 e 22 de setembro, em Chiba, no Japão. Segundo o próprio Bala Loka, em sua postagem nas redes sociais, ele ficará cerca de um mês e meio afastado.

Gustavo Bala Loka terminou na 6ª colocação no BMX Freestyle (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

➡️ Por que ‘Gustavo Bala Loka’? Entenda apelido do brasileiro finalista nas Olimpíadas

Surpresa nas Olimpíadas

Gustavo Bala Loka foi o primeiro representante do Brasil no BMX freestyle em Jogos Olímpicos. Em sua estreia na competição, o ciclista chegou à final da prova e terminou na 6ª colocação - um resultado histórico para a delegação brasileira. O bom desempenho nos Jogos, entretanto, não foi um "ponto fora curva", uma vez que o atleta já havia conquistado a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2023.