Derrick Henry alcançou mais um marco histórico na NFL. O Running Back, que já está no top 20 corredores com mais jardas terrestres da história da liga (17º), anotou seu 110º touchdown terrestre da carreira, na derrota por 44 a 10 para o Houston Texans neste domingo. Feito que igualou o lendário Walter Payton, ídolo do Chicago Bears e membro do Hall da Fama, na quinta colocação da lista de maiores pontuadores correndo com a bola na história da liga.

Conhecido como “King Henry”, o jogador segue ampliando seu legado. Há quatro semanas, ele já havia superado Jim Brown, outro nome gigante do futebol americano, ao marcar dois touchdowns contra o Buffalo Bills. Na semana seguinte, diante do Detroit Lions, chegou a 109 TDs. Agora, mesmo em meio a um resultado amargo para o Baltimore Ravens na NFL, Derrick Henry voltou a fazer história.

O touchdown que o colocou ao lado de Payton veio em uma corrida curta, de uma jarda, no terceiro quarto. Foi um dos poucos momentos de brilho em um jogo difícil para os Ravens, que agora somam uma campanha de 1–4 na temporada. O time, inclusive, nunca chegou aos playoffs da NFL quando esteve com esse número de vitórias-derrotas dentro dos cinco primeiros jogos da liga.

Payton alcançou a marca de 110 touchdowns em 190 partidas pela carreira inteira no Bears. Já Derrick Henry, de 31 anos, precisou de 141 jogos para igualar o feito. Isso, somando seus anos no Tennessee Titans e nas duas temporadas mais recentes em Baltimore.

Atualmente em sua 10ª temporada na NFL, Derrick Henry está próximo de outro marco expressivo: tornar-se o 17º jogador da história a ultrapassar as 12 mil jardas terrestres. Após o duelo contra Houston, ele já soma 11.740 e pode alcançar isso em breve.

Mesmo após uma década de carreira, o veterano segue entre os principais nomes da liga. Em 2023, terminou empatado como líder em touchdowns terrestres, com 16, e já liderou a NFL nessa categoria em três outras temporadas. A julgar pelo ritmo e pela consistência, Derrick Henry ainda tem espaço para subir mais degraus nos livros de recordes.