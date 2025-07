O "Prêmio Sou do Esporte" está com inscrições abertas para sua décima edição, que reconhecerá as melhores iniciativas em comunicação, responsabilidade social, sustentabilidade e publicidade no esporte brasileiro. As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto de 2025 diretamente pelo site soudoesporte.com.br. A cerimônia de premiação acontecerá em 9 de dezembro no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Empresas, agências e organizações sociais podem cadastrar seus projetos em cinco categorias: "Campanha de Comunicação no Esporte", "Publicidade no Esporte", "Evento Esportivo", "Terceiro Setor" e "Meio Ambiente". Os projetos devem ter sido implementados entre agosto de 2024 e agosto de 2025.

As categorias "Publicidade no Esporte" e "Evento Esportivo" têm regras específicas, aceitando trabalhos realizados a partir de outubro de 2024.

Evento terá transmissão ao vivo

A divulgação dos projetos participantes ocorrerá em página específica a partir de agosto. A votação pública acontecerá entre 16 de agosto e 10 de setembro, definindo os três finalistas de cada categoria. O Conselho da "Sou do Esporte" e conselheiros convidados escolherão os vencedores.

O evento reunirá cerca de 450 convidados, incluindo atletas, executivos, gestores públicos e representantes de entidades esportivas brasileiras. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo canal Bandports.

Para esta edição comemorativa, o evento oferecerá 15 mesas exclusivas para empresas, cada uma com capacidade para dez pessoas. Informações sobre a aquisição das mesas estão disponíveis no site oficial ou pelo e-mail [email protected].

— Este é um momento marcante para todos que trabalham com o desenvolvimento do esporte no Brasil. Além de celebrar uma década de reconhecimento às boas práticas, queremos incentivar a participação de novos projetos, empresas e organizações de todo o país. O Prêmio Sou do Esporte é um espaço de conexão, visibilidade e valorização de quem faz a diferença — afirma Fabiana Bentes, presidente do "Instituto Sou do Esporte".

A premiação tem como objetivo ampliar a participação de novos projetos e organizações de todo o Brasil, fortalecendo o reconhecimento às boas práticas no setor esportivo.