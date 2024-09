Dois meses após cirurgia, Darlan inicia preparação para as Olimpíadas de 2028

Darlan passa por um processo de recuperação e se prepara para 2028 (Foto: Wagner Carmo/CBAt)







Escrito por Isabella Zuppo , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 28/09/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O atleta Darlan Romani esteve presente na COB Expo 2024, em São Paulo, o primeiro evento olímpico oficial do Time Brasil após as Olimpíadas de Paris. Dois meses depois de passar por cirurgia, o destaque do arremesso de peso brasileiro iniciou a preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

- O foco com certeza é a Olimpíada de 2028 - prometeu o atleta durante o evento.

Darlan ficou fora das Olimpíadas de Paris devido a uma hérnia de disco. O atleta sentia dores na lombar e chegou a passar por tratamento fisioterápico e medicamentoso meses antes dos Jogos, porém, sem sucesso, pediu desistência às vésperas do início do evento poliesportivo. O brasileiro detalhou as dificuldades do processo de recuperação e revelou como será o retorno ao esporte.

- A gente tentou de todos os jeitos, com injeção, com medicamento, com exercício, com alongamento, com fortalecimento, mas nada estava tirando a dor. Não conseguia mais ficar de pé - contou.

- Conversei bastante com meu treinador e a gente vai fazer um trabalho diferenciado, só vou voltar a arremessar depois de janeiro. Então, até lá, vou fazer um trabalho de recuperação e fortalecimento bem intenso - afirma.

Darlan foi campeão mundial indoor em 2022, conquistou o 4° lugar nos Jogos Olímpicos de 2020, foi 4° lugar no Mundial de Doha 2019 e é bicampeão pan-americano (Lima 2019 e Santiago 2023).