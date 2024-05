Darlan lidera pontuação, e Brasil vence a Sérvia pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

Jovem Darlan tem assumido o protagonismo na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 23:02 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira superou a Sérvia por 3 a 1, nesta sexta-feira (24), pelo terceiro jogo da Liga das Nações de Vôlei Masculino, cuja primeira semana está sendo disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Darlan, oposto de 21 anos, foi o principal pontuador (22). Agora, o Brasil tem duas vitórias - também superou a Argentina - e uma derrota, contra Cuba no duelo de abertura.

O Brasil marcou os primeiros pontos depois de um erro de saque da Sérvia. E o mesmo problema que caiu sobre a equipe europeia afetou o Brasil, que cometeu dois erros e deu cedois pontos de graça. O jogo continuou apertado, com a "maior" diferença sendo de um ponto. No entanto, a Seleção Brasileira deu um bom "gás" na reta final, ampliou a vantagem e fechou o primeiro set em 25 a 21.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil iniciou na frente o segundo set, marcando os primeiros pontos, mas a Sérvia não saía da cola. No entanto, a Seleção se impôs ao longo do período e conseguiu abrir uma boa vantagem. Com uma bela atuação, o time de Bernardinho venceu o set por 25 a 20.

A Seleção Brasileira continuou com o mesmo ritmo no início do terceiro set, com a Sérvia tentando reagir. Parecia que o Brasil fecharia a partida em um tranquilo 3 a 0, mas no final do período os sérvios começaram a atacar com mais agressividade, se aproveitaram dos erros do Brasil e conseguiram grande virada, fechando a parcial em 25 a 22.

➡️ Felipe Meligeni vence no quali e jogará Roland Garros pela primeira vez

A Sérvia começou melhor o quarto e último set, tendo uma boa recuperação, enquanto o Brasil corria atrás do prejuízo. Mas os brasileiros não se abalaram, retomaram a liderança e fecharam a parcial final em 25 a 22.

A Seleção Brasileira termina a primeira semana de Liga das Nações no domingo (26), quando enfrenta a Itália, às 10h, no que será a despedida do Rio de Janeiro.