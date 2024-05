Felipe Meligeni vence no quali e jogará Roland Garros pela primeira vez

Felipe Meligeni venceu no quali e está classificado para chave principal de Roland Garros (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 10:46 • Paris (França)

Felipe Meligeni, número 136 do mundo, acabou com o carma nesta sexta-feira (24). Após bater na trave duas vezes na final do quali, em 2021 e 2023, o brasileiro se classificou para Roland Garros e disputará pela primeira vez a chave principal do Grand Slam do saibro.

O atleta, número três do país, derrotou o português Jaime Faria, 183º colocado, por 6/4 6/2 após 1h04min de duração na quadra 7 do complexo em Paris, na França. Com a vitória, Meligeni jogará, a partir de domingo (26), seu segundo Grand Slam na carreira. Felipe havia furado o quali também no US Open do ano passado, quando venceu a primeira rodada e parou diante do argentino Sebastian Baez na segunda.

Com o resultado, o Brasil já soma quatro jogadores nas chaves de simples de Roland Garros. Felipe Meligeni se junta a Thiago Wild (58º do ranking mundial), que classificou direto e Gustavo Heide (174º do mundo), que passou o quali. Na chave feminina, Bia Haddad, 14ª do mundo é a representante confirmada.

Thiago Monteiro, 84º, e Laura Pigossi, 119ª, jogam a final do qualificatório nesta sexta-feira e ainda podem se classificar.

O sorteio que definirá os adversários de Felipe e Heide será ainda nesta sexta-feira.

