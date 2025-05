Dani Lins renova com Sesi-Bauru até 2026

O Sesi-Bauru renovou com a levantadora Dani Lins para a temporada de 2025/26. Esta será a sétima temporada da jogadora na equipe bauruense, que conseguiu alcançar feitos inéditos desde a junção do clube, em 2018.

Dani liderou sua equipe para a final do Paulista, da Copa do Brasil e da Superliga, curiosamente enfrentando o Osasco em todas as ocasiões. Embora tenha chegado às finais, o time de Dani saiu derrotado nas três competições.

-O que mais me motiva de continuar no Sesi-SP pela minha sétima temporada consecutiva é o acolhimento que temos, do time, do Sesi-SP. A identidade que criamos com as crianças, com os jovens, a prioridade do Sesi-SP com a educação, com a pedagogia do exemplo, para mim é muito legal. Com uma criança pequena em casa, é o que eu tento fazer. E esse contato com as crianças desde sempre, desde o Sesi Vila Leopoldina, é muito legal isso - completou a jogadora.

Além de muita experiência, a jogadora de 40 anos foi eleita quatro vezes a melhor de sua posição na Superliga, nas temporadas 2006/07, 2007/08, 2010/11 e 2024/25.

-Foi uma ótima temporada, muito boa para mim, mas não só minha como de todo o time. Conquistamos todos os nossos objetivos, conseguimos chegar à final [da Superliga]. Obviamente, queríamos terminar melhor, mas acredito que nossos objetivos foram alcançados. O Henrique, no primeiro ano como técnico, conseguiu, com o time e com a comissão técnica, levar a gente para três finais. E, pessoalmente, depois de tudo que passei na temporada, com rotina pessoal, cirurgia, ser mãe e ser atleta, acho que foi uma das minhas melhores temporadas no Sesi Vôlei Bauru - disse a jogadora.

Dani Lins está há seis temporadas no Sesi-Bauru (Foto: Felipe Wiira/ Sesi)

Carreira espetacular

Dani Lins foi convocada pela primeira vez para atuar na Seleção Brasileira na temporada de 2009 e desde então conquistou diversos títulos, incluindo a medalha de ouro olímpica em Londres 2012, quatro títulos do Grand Prix e o ouro pan-americano em 2011. Além disso, é hexacampeã da Superliga, com títulos pelo Osasco e pelo Rio de Janeiro.