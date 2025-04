Dana White confirma UFC no Brasil em 2025; entenda

O Brasil será palco de uma noite de lutas do UFC em 2025. Após mais um evento cheio de brasileiros, em que três saíram vitoriosos, Dana White abriu o jogo sobre uma nova negociação para trazer a organização para o país. Em destaque neste sábado (12), no UFC 314, Jean Silva finalizou o norte-americano Bryce Mitchell no segundo round.

A declaração do presidente do UFC aconteceu durante entrevista coletiva após o UFC 314, em Miami, nos Estados Unidos. Ao ser questionado sobre a ida da organização para o Brasil, White garantiu que os fãs brasileiros poderão acompanhar ao vivo um evento ainda em 2025.

- Nós estamos falando sobre isso, estamos trabalhando com o Brasil atualmente. A gente vai estar no Brasil em 2025. Vamos resolver as coisas - afirmou Dana White.

Apesar de conter grandes nomes brasileiros no UFC, atualmente, apenas Alexandre Pantoja é detentor de um cinturão na entidade. O lutador é o atual campeão na categoria de peso mosca. Neste sábado (12), cinco representantes do Brasil lutaram no octógono mais famoso do mundo - três saíram vitoriosos.

