Simone Biles disputa em Paris sua terceira edição de Olimpíadas (Foto: Loic Venance / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A norte-americana Simone Biles é uma das maiores atletas olímpicas da história. A ginasta encantou o mundo com seu talento e dominância na ginástica artística nos últimos 10 anos. Biles participou de sua primeira edição de Olimpíadas em 2016 e de lá para cá acumulou sete medalhas olímpicas.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

A trajetória olímpica de Biles inciou muito cedo, ainda aos 19 anos, nos Jogos do Rio em 2016. Na ocasião, a norte-americana conquistou cinco medalhas, sendo quatro de ouro: no individual geral, por equipes, no solo e no salto. Além disso, faturou o bronze na trave. A participação de Simone nas Olimpíadas do Rio foram um sucesso esportivo e midiático. As medalhas olímpicas tornaram a ginasta um dos grandes nomes para a edição seguinte, em Tóquio.

Nas Olimpíadas de Tóquio, disputadas em 2021, por conta da pandemia de Covid-19, a atleta mostrou sua grandeza também fora das quadras. Simone Biles abriu mão de quatro provas durante os Jogos, por conta de problemas de saúde mental. A decisão da norte-americana chocou o mundo e trouxe à tona uma reflexão sobre o tema. Ainda assim a ginasta saiu da competição com medalhas. Ela chegou a competir na prova da trave e levou a medalha de bronze, além de uma prata na disputa por equipes.

Simone Biles possui sete medalhas em Olimpíadas ao longo da carreira (Foto: Lionel Bonaventure/AFP)

➡️Olimpíadas: veja horário e onde assistir à final de Rebeca Andrade e demais ginastas do Brasil

Em Paris, Simone Biles tem a chance de aumentar ainda mais este belo currículo. A ginasta se classificou para cinco finais nas Olimpíadas: solo, salto, trave individual geral e por equipes. A norte-americana é apontada como favorita em todas as provas individuais, além de estar na forte equipe dos Estados Unidos.