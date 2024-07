Cruzeiro desiste de participar do NBB na próxima temporada; entenda

Sem chance de cumprir prazos, Cruzeiro desiste de participação no campeonato nacional (Foto: Reprodução)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/07/2024 - 10:54 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro não vai fazer parte da próxima edição do NBB (Novo Basquete Brasil). O time mineiro afirmou que não tem condições de cumprir os prazo estabelecidos pela LNB (Liga Nacional de Basquete), entidade que organiza a competição, e por isso não vai ingressar na próxima temporada, que deve começar entre outubro e novembro deste ano.

Em nota, o clube deu mais detalhes sobre os motivos de não ingressar na próxima temporada do NBB.

- Apesar dos esforços intensivos e das negociações contínuas com nossos parceiros e com o clube, temos entendimento que os prazos necessários para as adequações, sejam de estruturas ideais para treinamentos ou jogos de nossa equipe, ultrapassam as datas previstas da competição - começa o Cruzeiro.

Além disso, a Raposa afirmou que tentou viabilizar a participação em outros locais próximos, mas não obteve viabilidade suficiente para o calendário do NBB.

- Reiteramos que buscamos viabilizar outros locais na região, porém não teríamos calendário suficiente disponível para toda a competição. Temos a responsabilidade com mais de 9 milhões de torcedores e com a Instituição mais vitoriosa do Estado de Minas Gerais, não podemos nos permitir entrar na competição de qualquer maneira - acrescentou.

Por fim, o Cruzeiro afirmou que ainda mantém o interesse em disputar o Novo Basquete Brasil. O projeto agora tem como prazo o ingresso na temporada 2025-26 da competição.

- Nosso principal objetivo hoje é nos manter no cenário das principais competições do nosso país, continuar a fazer parte do quadro de equipes da Liga Nacional e estar melhor preparados para a LDB (Liga de Desenvolvimento de Basquete) 2025 e para participar do NBB temporada 2025-2026, a principal competição do Basquete Nacional - completou.

O clube não confirmou se vai participar do Campeonato Brasileiro desta temporada. A equipe vem com um título e um vice-campeonato do torneio nos últimos dois anos.