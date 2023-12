O Prêmio Paralímpicos é realizado desde 2011, com exceção a 2020 devido à pandemia de Covid-19. Em 11 edições, nenhum atleta conquistou mais troféus do que o ex-nadador paulista Daniel Dias e o esgrimista gaúcho Jovane Guissone. Cada um deles foi premiado 11 vezes. A recordista no gênero feminino é a judoca Alana Maldonado, dona de seis troféus nas categorias que contam com votos de uma comissão interna do CPB. A paulista ainda foi escolhida como a Atleta da Galera em 2019.