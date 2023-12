Três atletas de cada gênero concorrem ao novo Troféu Rei Pelé neste ano. No masculino, o surfista Filipe Toledo, o tenismesista Hugo Calderano e o arqueiro Marcus D'Almeida estão na disputa. Já no feminino, a ginasta Rebeca Andrade, a tenista Bia Haddad e a dupla do vôlei de praia Duda e Ana Patrícia são as finalistas.