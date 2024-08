Coreógrafo de Rebeca Andrade detalha processo de seleção das músicas

Copiar Link

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 19/08/2024 - 13:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Rhony Ferreira é um dos principais nomes por trás do sucesso das coreografias brasileiras na ginástica artística. Responsável pela coreografia do solo “de ouro” de Rebeca Andrade nas Olimpíadas, o paranaense revelou como foi a construção da coreografia em entrevista exclusiva ao Lance!, que você assiste no trecho acima.

— Até as Olimpíadas do Japão, eu escolhia as músicas das meninas. Escolho de acordo com a característica e personalidade de cada uma. Assim, descobri há muito tempo que a Rebeca era fascinada pela Beyoncé. Então, nas Olimpíadas do Rio, a música dela era “Single Ladies”. Mas fiz uma coisa meio “brazuca”, colocando sanfona, meio “xaxado”, pois ela gostava bastante dessa cantora — afirmou.

Rhonny Ferreira ao lado de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade (Foto: Reprodução)

— Dessa vez (em Paris), foi ela que escolheu as músicas. A Rebeca teve uma participação super assídua. Ela escolheu os artistas que queria, pois até então não tinha ideia do que fazer, demorou muito para achar outra coisa. Então, ela pensou em vários artistas: Anitta, Beyoncé, Rihanna, Iza... Ela pegou a parte que mais gostava das músicas. Inclusive, na parte corográfica, ela veio com várias coisas que ela criou. Assim foi criada a coreografia dela, um sucesso com medalha olímpica, muito legal — finalizou.

Além deste solo de Rebeca, Rhony foi responsável por “Brasileirinho” de Daiane dos Santos e o famoso “Baile de Favela”, também da maior medalhista olímpica do Brasil.

Relembre o solo de Rebeca Andrade em Paris 2024.