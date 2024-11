Copacabana recebe o Circuito Mundial de Vôlei de Praia; saiba datas

A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, irá sediar a última etapa antes das finais do Mundial de Vôlei de Praia. Entre os dias 7 e 10 de novembro, o Elite 16 aterriza nas areias da praia mais famosa da Cidade Maravilhosa. Os jogos oferecerão premiações em dinheiro e pontos para o ranking internacional. Por isso, é reservado para as 16 melhores duplas de cada gênero.

continua após a publicidade

A transmissão do Elite 16 em Copacabana será realizada pelo Sportv e o streaming pago da Volleyball World.

➡️ Rodada da Superliga de Vôlei tem jogo de mais de três horas e vitória dos atuais campeões

Como funciona?

As equipes são divididas sem quatro grupos e jogam entre si na chave em turno único. O primeiro colocado de cada grupo avança às quartas de final, enquanto os segundos e terceiros de cada chave disputa uma repescagem para definir mais quatro classificados. A partir daí, eliminatória simples até a final.

➡️ Zé Roberto Guimarães pede demissão do comando técnico de time turco

Quem vai participar?

Nomes como os suecos Ahman e Hellvig, que despontam como os principais favoritos nesta etapa. A dupla norueguesa Mol e Sorum, campeã Olímpica em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024, além da dupla catari Cherif e Ahmed, quarta colocada na capital francesa. Além dos brasileiros Adelmo e André, Pedro e Arthur, Arthur e Adrielson, Agatha e Rebeca, Bárbara e Carol.

continua após a publicidade

A dupla Carol e Bárbara (Foto: Divulgação / FIVB)

Saiba de mais detalhes da programação, abaixo:

Quinta-feira, 7 de novembro

09:00 às 11:00 – Primeira rodada masculina (quatro jogos)

11:00 às 15:00 – Primeira rodada feminina (oito jogos)

15:00 às 17:00 – Primeira rodada masculina (quatro jogos)

17:00 às 18:00 – Segunda rodada masculina (dois jogos)

18:00 às 19:00 – Segunda rodada feminina (dois jogos)

19:00 às 20:00 – Segunda rodada masculina (dois jogos)

20:00 às 21:00 – Segunda rodada feminina (dois jogos)

Sexta-feira, 8 de novembro

09:00 às 11:00 – Segunda rodada masculina (quatro jogos)

11:00 às 13:00 – Segunda rodada feminina (quatro jogos)

13:00 às 15:00 – Terceira rodada masculina (quatro jogos)

15:00 às 16:00 – Terceira rodada feminina (dois jogos)

16:00 às 18:00 – Terceira rodada masculina (quatro jogos)

18:00 às 21:00 – Terceira rodada feminina (seis jogos)

Sábado, 9 de novembro

A ser determinado – Repescagem masculina (quatro jogos)

A ser determinado – Quartas de final masculina (quatro jogos)

A ser determinado – Repescagem feminina (quatro jogos)

A ser determinado – Quartas de final feminina (quatro jogos)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Domingo, 10 de novembro