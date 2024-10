Zé Roberto Guimarães pede demissão do comando técnico de time turco

Atual treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto Guimarães pediu demissão do THY, time da Turquia. O comandante estava na segunda temporada no time turco e já não compareceu na partida contra o Nilufer, pelo campeonato nacional, nesta terça-feira (22). A informação é do WebVôlei.

continua após a publicidade

➡️ Ônibus de time sub-21 do Sesi-Bauru sofre acidente em rodovia em São Paulo

O brasileiro comandou o THY em quatro jogos nesta temporada, onde venceu três e perdeu um. A equipe ocupa a quarta colocação do Campeonato Turco. No ano anterior, o time fechou na mesma quarta colocação.

(Foto: Divulgação/THY)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em junho de 2024, o clube anunciou a renovação de contrato com Zé Roberto, mas problemas de relacionamento com jogadoras do elenco encurtaram a segunda passagem do tricampeão olímpico na Turquia, já que ele treinou o Fenerbahçe entre 2010 à 2012, onde foi campeão Mundial de Clubes e da Liga das Campeãs Europeia de Clubes.

continua após a publicidade

Bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, o treinador reforçou o THY com as jogadoras Diana e Julia Bergmann em 2023. Na temporada atual, o brasileiro levou a levantadora Roberta. Na Seleção Brasileira, o treinador foi mantido no cargo.