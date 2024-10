Rodada da Superliga de Vôlei tem jogo de mais de três horas e vitória dos atuais campeões

Mais três jogos da Superliga de Vôlei Masculino foram realizados nesta quarta-feira (23), dando continuidade à primeira rodada da temporada 2024/25. O atual campeão Sesi Bauru iniciou a edição com boa vitória por 3 sets a 0. Suzano e Viapol/São José também começaram as respectivas trajetórias com triunfo.

Sesi Bauru estreia com vitória na Superliga de Vôlei

O Sesi Bauru não tomou conhecimento do Neurologia Ativa na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), e venceu por 3 sets a 0 (parciais de 25/20, 28/26 e 25/21). Como de costume, o maior pontuador foi Darlan Souza, com 21 pontos. No entanto, Lukas Bergmann foi eleito o melhor jogador da partida. Os dois jovens atletas defendem a Seleção Brasileira e estiveram nas Olimpíadas de Paris.

São José vence jogo 'interminável' na Superliga de Vôlei

São José e Minas travaram uma verdadeira batalha na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP). A equipe da casa venceu por 3 sets a 2 (parciais de 17/25, 35/33, 20/25, 26/24 e 15/11). O jogo durou mais de três horas, começando na quarta-feira e acabando apenas na quinta. O grande destaque foi uma eletrizante segunda parcial, na qual os dois times lutaram bravamente até a vitória do São José.

Jogadores do São José celebram vitória diante do Minas (Foto: Léo Lenzi / Agência NTZ / São José)

Suzano começa Superliga de Vôlei com o pé direito

A única derrota de uma equipe da casa na noite de rodada aconteceu no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC). O Joinville foi derrotado pelo Suzano por 3 sets a 1 (parciais de 22/25, 25/20, 21/25 e 23/25). Destaque para o ponteiro Daniel Muniz, que teve 18 acertos, e o oposto Sabino, eleito melhor jogador da partida, ambos do time visitante.

Resultados anteriores da Superliga de Vôlei Masculino

Vôlei Renata 3 x 0 Goiás - dia 20 de outubro

Vôlei Guarulhos 3 x 1 APAN Blumenau - dia 22 de outubro