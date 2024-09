Copa do Mundo de Futsal: por que os países da Ásia têm tamanha relevância no esporte?

O futuro parece muito promissor para o futsal no Cazaquistão. Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 22:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O futsal costuma ser uma ótima base para crianças de todo o mundo. Muitas iniciam na quadra sua formação, e depois se expandem para outras esferas da bola redonda, ou buscam a profissionalização dentro do salão. Além disso, a modalidade é conhecida por ser democrática -- a Copa do Mundo de Futsal é uma prova disso.

Mas há uma tendência no últimos anos que vem chamando a atenção do mundo. Países da Ásia vêm demonstrando força nas competições internacionais e crescendo em relevância dentro do esporte salonista.

Entre as cinco seleções que representam o continente na Copa do Mundo de Futsal, quatro nunca jogaram o Mundial de futebol de campo: Uzbequistão (país-sede da atual edição), Cazaquistão, Tajiquistão e Afeganistão. Apenas o Irã, com investimentos nos anos recentes, alcançou a proeza.

O futsal na Ásia tem forte influência da antiga União Soviética. Por ser um país de temperaturas excessivamente baixas, alguns esportes não podem ser disputados ao ar livre. Por isso, a opção do salão coberto se tornou uma solução e se espalhou pelo local.

Com a dissolução da URSS, em 1991, a Rússia ficou como a nação que influenciava suas fronteiras, e o futebol de salão seguiu forte no local. Culturalmente, a prática foi adentrando os demais países, e ganhou popularidade mesmo em países de menor porte. Os russos, inclusive, chegaram à final do Mundial de 2016, perdendo a decisão para a Argentina.

-- O futsal asiático está num ponto em que procura ser muito mais profissional do que era, depois de muitos anos de investimento em educação, em cursos e treinadores estrangeiros para trabalhar nas diferentes equipas e federações. Muitos países da Ásia fizeram, nos últimos 15/20 anos, um grande investimento para trazer bons treinadores e formadores. A AFC, por exemplo, contratou sempre treinadores europeus e americanos nos últimos anos para virem dar formação na Ásia - afirmou Pulpis, técnico de futsal com passagens pelo continente asiático, em entrevista ao "zerozero".

A Copa do Mundo de Futsal de 2024 já está na fase de quartas de final. Em uma competição recheada de zebras, o Irã, que era um dos favoritos - e foi algoz do Brasil em 2016 -, caiu para o Marrocos. Dos oito sobreviventes, o Cazaquistão é o único representante asiático, e tem pela frente a dura missão de derrubar os argentinos, atuais bicampeões do mundo. Veja as datas e horários*:

Brasil x Marrocos: domingo, 29 de setembro, às 9h30

Ucrânia x Venezuela: domingo, 29 de setembro, às 12h

França x Paraguai: segunda-feira, 30 de setembro, às 9h30

Cazaquistão x Argentina: segunda-feira, 30 de setembro, às 12h

*horário de Brasília.