Bicampeão, Fininho lista potências da Copa do Mundo de Futsal

Fininho é o sexto maior artilheiro da história da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Simone Marinho/Lance!)







Escrito por Caio Gonçalves , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 27/09/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Não existe mais bobo no futsal. Se durante anos o Brasil era absoluto na Copa do Mundo de Futsal, hoje em dia já não é bem assim. A Seleção Brasileira precisou aprender a dividir o protagonismo com outros países no cenário mundial da modalidade. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o bicampeão mundial Fininho elencou quais outras equipes são potência na modalidade atualmente.

— O Brasil vai ser sempre favorito, principalmente no futsal. Porém, hoje a gente vê aí alguns países que vem evoluindo com grandes chances. Além de Espanha, que é bicampeã do mundo, Argentina, Portugal. Mas a gente vê aí o Cazaquistão com uma escola muito forte, Marrocos e o próprio Irã. Essas seleções aí tem chance de bater de frente — afirmou Fininho.

A Copa do Mundo de Futsal passou a ser organizada pela Fifa em 1989. Nas três primeiras edições, o Brasil dominou a competição, sem dar chances aos adversários. Fininho fez parte do elenco que chegou ao topo do mundo em 1992, em Hong-Kong, e 1996, na Espanha. O ex-jogador analisou como a modalidade evoluiu e passou a ter novos protagonistas.

— Na nossa época também tinham alguns países muito fortes. Em 92, para se ter ideia, a gente fez a final contra os Estados Unidos, eles não chegaram na decisão à toa. Em 96, no meio do caminho, a gente empatou com a Ucrânia em 2 a 2. Já existiam grandes países naquela época, e a escola europeia sempre foi muito forte. Hoje em dia, você nivela muito o jogo se você tiver uma marcação boa. Só que na nossa época nós tínhamos muitos jogadores com uma qualidade individual muito grande e isso fazia muita diferença — explicou.

Fininho durante jogo de futsal entre Brasil e Uruguai, em 2003 (Foto: Acervo Lance!)

Qual o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futsal?

Em busca do hexacampeonato, o Brasil encara o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal neste domingo (29). A partida está marcada para 9h30 (de Brasília). A transmissão ficará por conta do SporTV, CazéTV e FIFA+.