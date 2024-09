Brazaquistão? Seleção do Cazaquistão na Copa do Mundo de Futsal possui três brasileiros

Léo Higuita é o capitão do Cazaquistão na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Divulgação/Damir Serik)







Escrito por Caio Gonçalves , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 28/09/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Essa é a mistura do Brasil com... Cazaquistão! Desde que o futsal se profissionalizou, a Seleção Brasileira sempre reuniu uma série de jogadores de altíssimo nível. Com isso, é normal que alguns nomes não tenham tanto espaço. A falta de oportunidades fez alguns deles migrarem para outras seleções — o caso de Léo Higuita, Léo Jaraguá e Douglas Jr.

Léo Higuita 🧤

Leonardo de Melo Vieira nasceu no Rio de Janeiro e iniciou sua vida no futsal em Cabo Frio. No entanto, foi no Cazaquistão que o carioca de 38 anos deixou sua marca no cenário mundial da modalidade. O apelido de "Higuita" — histórico goleiro de futebol de campo da Colômbia — surgiu da habilidade de Léo com a bola nos pés. No país asiático, o brasileiro naturalizado empilhou mais de 30 títulos e defendeu por 14 anos o Kairat. Eleito cinco vezes o melhor goleiro do mundo, o brasileiro naturalizado cazaque atualmente veste as cores do Semey, outro clube do país.

Léo Jaraguá ⚽

"Xará" do goleiro, Leonardo Mendonça da Rosa tem 37 anos e atua como fixo. Além do nome em comum com Higuita, o jogador foi outro a atuar pelo Kairat, do Cazaquistão, onde ficou oito temporadas. Além disso, teve passagem pelo Sporting-POR e pelo futsal russo. No Brasil, atuou por Jaraguá, Tubarão, Foz Futsal e, até o final do ano passado, estava no Joinville. Para esta temporada, Léo se transferiu para o RFS, da Letônia.

Douglas Jr. 👟

Douglas Júnior da Silva Negreiros está em sua terceira Copa do Mundo de Futsal com o Cazaquistão. Ídolo no país, o fixo de 35 anos atualmente joga no futsal saudita, mas passou 11 anos defendendo o Kairat. Natural de Guamaré, no Rio Grande do Norte, o jogador já tem três assistências nesta edição do Mundial.

Os brasileiros ainda têm a oportunidade de serem treinados por um brasileiro na seleção. Paulo Ricardo Figueiró Silva, o Kaká, comanda o Cazaquistão pela segunda vez na Copa do Mundo de Futsal. O brasileiro levou a equipe às semifinais em 2021.