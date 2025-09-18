Copa das Nações de Futsal: Brasil busca semifinal no duelo contra Guatemala
Brasil tem histórico positivo contra Guatemala no Futsal
Após vitória por 3 a 1 contra a seleção polonesa de Futsal, o Brasil volta às quadras nesta quinta-feira (18), às 20h15 de Brasília, para o confronto contra a Guatemala, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pelo segundo jogo da fase classificatória da Copa das Nações de Futsal. Com transmissão ao vivo do N Sports e Sportv. ➡️Clique aqui para assistir pelo Sportv
O Brasil está no topo do Grupo A, com três pontos conquistados, e se vencer a Guatemala, garantirá sua vaga nas semifinais, marcadas para o próximo sábado (20). A grande final será no domingo (21), às 18h.
Depois de 11 anos, as seleções brasileira e guatemalteca se encontram em solo brasileiro, no nono confronto da história. Até hoje, o Brasil venceu todos os oito jogos, com ampla vantagem nos placares, sendo que no último o Brasil venceu por 8 a 2. Esta será a sexta vez que os times se enfrentam em solo brasileiro.
Mesmo com as possibilidades e histórico positivos, o técnico Marquinhos Xavier pretende usar o jogo como uma oportunidade para testar escalações e definir o modelo de jogo do time.
– Vamos ajustar nosso volume de jogo quando atuamos sem um pivô de referência. O Brasil tem tradição nesse estilo, que inclusive resolveu muitos momentos da partida de hoje. Mas é importante termos alternativas. Nosso objetivo é sair dessa competição com duas formas bem definidas e adaptadas de jogar e, claro, buscar o título – disse o técnico à CBF.
O confronto terá algo inédito: desde que iniciou o comando da equipe brasileira de Futsal em 2017, Marquinhos nunca enfrentou a Guatemala.
Formato da disputa
As seleções foram divididas em dois grupos (A e B) com três equipes cada. Brasil, Polônia e Guatemala se enfrentam no Grupo A. Já no Grupo B, os confrontos são entre França, Paraguai e Costa Rica. Os times jogarão entre si nos grupos e os dois melhores serão classificados para o mata-mata.
Já no mata-mata, os times vão seguir o padrão já conhecido. Os dois vencedores nas semifinais se enfrentam na final. E as equipes derrotadas serão adversárias em busca do terceiro lugar.
