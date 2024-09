Consultor da Red Bull vê possível ‘saída precoce’ de Verstappen após punição da FIA

Helmut Marko, consultor da Red Bull (Foto: Divulgação/RedBull)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/09/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das grandes polêmicas do GP de Singapura da Fórmula 1, realizado no último domingo (22), aconteceu antes mesmo do fim de semana começar. Ainda na quinta-feira (19), Max Verstappen foi punido por falar um palavrão durante entrevista coletiva em Marina Bay e terá de fazer horas de serviço comunitário. Indignado, Helmut Marko, consultor da Red Bull, afirmou que o neerlandês pode se aposentar da F1 precocemente caso não seja “levado a sério”.

Marko destacou, em entrevista à revista inglesa Autosport, que, apesar de ter muito sucesso no esporte, é importante que Verstappen “se divirta” e não seja forçado a “não ser mais ele mesmo”. O próprio tricampeão mundial colocou a permanência na F1 em xeque após receber a punição da FIA.

Para o consultor austríaco, existem “dois pesos e duas medidas” nas investigações por uso de linguagem imprópria na F1. Nos casos dos chefes de equipe Frédéric Vasseur e Toto Wolff, no GP de Las Vegas de 2023, apenas uma advertência foi dada pela FIA, o que faz Marko enxergar a punição a Verstappen como “claramente exagerada”.

— Max tem de ser levado a sério. Max conquistou muito, mas é importante que também se divirta e goste de todo o esporte. Se isso ficar cada vez mais arruinado, então não será mais ele mesmo. Se chegar ao ponto dele dizer: ‘Ok, já deu’, ele estará falando sério. Mas espero que a situação atual não leve a uma saída tão precoce — disse.

Marko também destacou que Verstappen não usou o palavrão para ofender ou atacar alguém, uma vez que se referiu ao RB20 durante o fim de semana do GP do Azerbaijão.

— São dois pesos e duas medidas. Além disso, não estava falando de uma pessoa, mas sim do carro. Ou seja, um objeto, e à sua maneira. Talvez em uma coletiva de imprensa à tarde não fosse o mais apropriado. Se tudo for julgado tão estritamente, as pessoas poderão começar a expressar-se de forma diferente no futuro, mas isso é claramente exagerado — encerrou.

Em pista, Verstappen terminou o GP de Singapura na segunda colocação, atrás apenas de Lando Norris. Com isso, o neerlandês ainda mantém a ponta do Mundial de Pilotos, com 331 pontos, seguido pelo britânico da McLaren, que tem 279 tentos.

Agora em uma pausa de três semanas, a Fórmula 1 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.