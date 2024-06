Ocon vai precisar pagar uma punição de cinco posições no grid de largada do GP do Canadá pelo incidente (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 05/06/2024 - 13:06 • Rio de Janeiro (RJ)

A confusão protagonizada por Esteban Ocon no GP de Mônaco, quando acertou Pierre Gasly na primeira curva e causou o próprio abandono, gerou consequências graves para o francês — que não será mais piloto da Alpine após o fim da temporada. Porém, a vontade do chefe Bruno Famin era suspender Ocon já no GP do Canadá, nesse fim de semana, e promover a estreia de Jack Doohan na Fórmula 1. O receio de um processo judicial, entretanto, mudou os planos do dirigente.

Ocon foi para cima de Gasly logo na primeira volta do GP de Mônaco, na Portier, e atacou por dentro. Depois de espalhar, espremeu o companheiro no muro e se chocou com ele, catapultando o próprio carro na entrada do túnel. Enquanto Esteban precisou abandonar devido aos danos, Pierre foi salvo pela bandeira vermelha ativada no acidente entre Sergio Pérez, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg, voltando para a corrida depois.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Revoltado, Famin disse imediatamente à mídia francesa que “ações drásticas” seriam tomadas — e a interpretação foi de que Ocon poderia perder um fim de semana inteiro de corrida devido ao incidente. De acordo com o jornal L’Équipe, a vontade do chefe da Alpine era ter Doohan no carro em Montreal, mas a decisão precisaria ser aprovada pelos advogados da marca para impedir um processo legal.

O cuidado da Alpine seria para evitar uma repetição do ‘caso Oscar Piastri‘, que foi parar nos tribunais depois que o australiano se desvinculou do time francês para assinar com a McLaren em 2022. Na Justiça, porém, a esquadra francesa perdeu e ainda teve de arcar com os custos processuais, o que resultou na contratação da badalada advogada Caroline McGrory para cuidar de possíveis novos ‘furos’ contratuais.

Ocon durante o GP de Miami, nos Estados Unidos (Foto: AFP)

Assim, a reportagem indica que a equipe legal da Alpine aconselhou que Famin mudasse de ideia, pois Ocon poderia alegar que seu direito de trabalhar não estaria sendo respeitado. O receio de ver o piloto chegar ao Canadá com uma ordem judicial, então, demoveu a esquadra.

Agora sem vaga confirmada na Fórmula 1 para 2025, Ocon vai precisar pagar uma punição de cinco posições no grid de largada do GP do Canadá pelo incidente com Gasly.

O GP do Canadá de Fórmula 1, nona etapa da temporada 2024, acontece entre os dias 7 e 9 de junho.