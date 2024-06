Ocon responde mensagens de abuso após acidente em Mônaco: ‘Profundamente triste’

Ocon corre pela Alpine/Renault desde 2020 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 31/05/2024 - 19:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Esteban Ocon se pronunciou sobre as mensagens abusivas que tem recebido nas redes sociais desde o acidente com o companheiro de equipe Pierre Gasly que o tirou do GP de Mônaco, no último domingo (26). O choque aconteceu ainda na primeira volta e irritou profundamente a cúpula da Alpine, que cogita até tirar o piloto de ação no GP do Canadá, próxima corrida do calendário.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em nota publicada nas contas oficiais do Instagram e do X (antigo Twitter), Ocon lamentou o abuso online que tem recebido e citou que sempre foi um competidor duro, agradecendo os esforços e sacrifícios de pessoas que o fizeram ter uma carreira de 140 corridas no Mundial.

➡️ Após vitória no GP de Mônaco, Ferrari prevê ‘altos e baixos’ até fim da temporada da F1

- Muito foi dito após o GP de Mônaco. Enquanto recebi muitas mensagens de apoio, fiquei profundamente triste com a quantidade de abuso e negatividade que recebi online em relação ao meu caráter, minha pilotagem e minha carreira. Graças ao trabalho duro, apoio e sacrífico de muitas pessoas, participei de 140 GPs desde minha estreia, em 2016. Sempre fui um competidor duro, e como a maioria dos pilotos, tive minha parcela de acidentes - declarou.

Esteban também valorizou os companheiros de equipe que teve ao longo da carreira, incluindo Pierre Gasly, que chegou na Alpine em 2023. Não foi o primeiro choque dos pilotos, conhecidos por ter uma relação estremecida desde os tempos de kart.

Ocon em Mônaco (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

- Sou sortudo e poder correr ao lado de companheiros talentosos e experientes, incluindo vencedores de corrida como Daniel (Ricciardo), Sergio (Pérez) e Pierre (Gasly), além de um bicampeão mundial como Fernando (Alonso). Como companheiros de equipe, frequentemente começamos corridas muito próximos. Em alguns casos, significa batalhas na pista, e em outros, contato - concluiu.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.