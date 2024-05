Luka Doncic foi o cestinha do Dallas Mavericks na vitóri contra o Oklahoma City Thunder (Foto: Sam Hodde / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 00:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos melhores jogos da temporada. Não é nenhum absurdo fazer essa afirmação sobre o jogo entre Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder, pela semifinal dos playoffs da NBA, neste sábado (18). Com final de jogo emocionante, o Mavs venceu o OKC por 117 a 116 e carimbou a vaga na final da Conferência Oeste.

O Oklahoma City Thunder dominou boa parte do jogo. Sob o comando de Shai Gilgeous-Alexander, o time chegou a abrir 17 pontos de diferença ao final do segundo quarto. Além de SGA, Jalen Williams fez uma partida excelente e contribuiu com 22 pontos para a franquia. Muito equilibrado, o time de o OKC também teve Chet Holgrem em boa noite, com 21 pontos.

Por outro lado, o Dallas Mavericks parecia time de um homem só no primeiro tempo. Apenas Luka Doncic parecia estar quente - como o confronto pedia. O esloveno terminou a partida como cestinha da equipe, inclusive, com 29 pontos. No entanto, no terceiro período, Kyrie Irving entrou de vez no jogo e melhorou o ataque do Mavs. Com melhor distribuição da bola, os donos da casa equilibraram as ações.

Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander na partida entre Dallas Mavericks e Thunder, pelos playoffs da NBA (Foto: Cooper Neill AFP)

O final de jogo foi marcado por uma sequência de trocas na liderança do jogo. Mas P.J. Washington - que fez uma partida bem discreta, com apenas 9 pontos - sofreu uma falta e foi para o lance livre. Com o jogo empatado e apenas 2.5 segundos no relógio, o camisa 25 converteu o primeiro, errou o segundo, mas foi o suficiente para dar a vitória para o Dallas Mavericks.