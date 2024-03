Confira programação e onde assistir a 2ª etapa do STU National em Criciúma

Dan Sabino e Yndiara Asp lideram no park masculino e feminino (Foto: Julio Detefon/Divulgação STU)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 15:54 • Criciúma (SC)

A 2ª etapa do STU National começa a partir desta sexta-feira (22) no Skatepark do Parque Centenário, em Criciúma, em Santa Catarina. Dan Sabino e Yndiara Asp lideram as categorias masculinas e femininas no park. No street, as lideranças ficam com Ivan Monteiro e Carla Karolina

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na sexta-feira (22), o dia será dedicado às eliminatórias e repescagem do masculino. Já o sábado terá as semifinais dos dois naipes, e o paraskate e as finais no domingo. A primeira foi em fevereiro, em Florianópolis, a competição fechará os pontos para definição do ranking nacional Open nas modalidades Street, Park e Paraskate.

➡️ Chumbinho faz reflexão após acidente e foca nos Jogos Olímpicos: ‘Lesões nos ensinam muito’

O evento terá transimissão do canal oficial do STU no Youtube, SporTV 2 (apenas no sábado às 12h, nas semifinais das categorias park e street). A Globo transimirá apenas a final masculina do street. A partir das 13h, o Sportv mostra ao vivo as finais de park e street feminino, e do park masculino.

➡️ Em clima de virada, Bia Haddad vence e avança no Miami Open

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira

10h30 – 13h30: Classificatória Street Masculino

13h30 – 17h: Classificatória Park Masculino

17h – 18h30: Repescagem Street Masculino

18h30 – 20h05: Repescagem Park Masculino

Sábado

10h – 12h: Semifinal Street Feminino

12h – 13h45: Semifinal Park Feminino

13h45 – 15h45: Semifinal Street Masculino

15h45 – 17h30: Semifinal Park Masculino

➡️ Joel Embiid recusa a seleção francesa para defender as cores dos Estados Unidos

Domingo

11h – 11h45: Street Masculino

14h – 15h: Park Feminino

15h – 16h: Paraskate Street

16h10 – 16h55: Street Feminino

17h – 18h: Park Masculino

18h – 18h40: Premiação

(todos no horário de Brasília)

➡️ Medalhista olímpica anuncia que será candidata à presidência do Comitê Olímpico do Brasil

Foto: Julio Detefon/Divulgação STU