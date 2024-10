Confira os resultados da rodada do NBB de quarta-feira (30)

Mais dois jogos deram continuidade a rodada número quatro do NBB (Novo Basquete Brasil), na última quarta-feira (30). Jogando em casa, a Unifacisa bateu o Botafogo por 90 a 74, enquanto o São Paulo manteve a invencibilidade com a vitória em cima do Paulistano por 86 a 84, também atuando em seus domínios.

Em Campina Grande, o "Jack" chegou a segunda vitória em seus domínios e na competição. O grande destaque foi ala Christian Alaekwe que obteve a sua maior marca pela equipe paraibana com 18 pontos. Foi um duelo bastante disputado, mas com maior imposição da Unifacisa, que liderou o placar em praticamente todo o tempo.

Com a vitória, a Unifacisa ocupa a 11ª colocação na tabela com um registro de 2-2. Por outro lado, o Botafogo estaciona na 6ª posição com seis partidas, sendo três vitórias e três derrotas nesta campanha.

Já no Morumbis, o São Paulo manteve o 100% no NBB. O principal nome do Tricolor foi Bennett, que terminou a noite com 21 pontos. O duelo começou com superioridade do Paulistano, visitante no confronto, mas os donos da casa buscaram a igualdade logo no segundo quarto. A partir daí, o jogo foi muito equilibrado, com o placar empatado ao final do segundo e terceiro período.

Bennett, camisa 3, do São Paulo em jogo contra o Paulistano pela temporada 2024/25 do NBB (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Bennett, no entanto, estava mesmo inspirado. Com nove segundos restantes no relógio, ele marcou a cesta derradeira e deu a vitória ao São Paulo, que segue líder com cinco vitórias em cinco jogos nesta temporada. Já o Paulistano é o 16º colocado com um triunfo e quatro reveses.

O campeonato segue nesta quinta-feira com três partidas. O Corinthians recebe o Brasília, o São José visita o Bauru, enquanto o União Basquete encara o Pato Basquete. Todos os jogos serão às 20h, no horário de Brasília.