Com atropelo do Flamengo, confira resultados do NBB na terça-feira (29)

Dois jogos do NBB (Novo Basquete Brasil) marcaram esta terça-feira (29). Atuando fora de casa, o Flamengo bateu o Fortaleza Basquete Cearense, no Centro de Formação Olímpica, e o Minas derrotou o Pinheiros, em partida no Poliesportivo H. Villaboim. Tanto o time carioca, quanto o mineiro chegaram à quinta vitória na competição.

Fortaleza 56 x 78 Flamengo

O Flamengo entrou em quadra visando manter o bom momento na competição, enquanto o Fortaleza buscava o segundo triunfo para sair da parte de baixo da tabela. O duelo teve predominância das ações por parte do time carioca, que foi consistente e saiu vencedor.

Alexey foi o principal jogador do Flamengo na vitória em cima do Fortaleza, pelo NBB (Foto: Carlos Roosevelt/FBC)

Destaque para o armador Alexey, que terminou a noite com 13 pontos e seis assistências. Ruan também teve bom desempenho com um duplo-duplo de 12 pontos e 11 rebotes. Pelo lado dos donos da casa, Orresta anotou 15 pontos e foi o cestinha do duelo. Anderson foi o maior reboteiro da equipe, com oito.

Com o triunfo, o Rubro-Negro segue na vice-liderança da temporada regular do NBB, com um registro de cinco vitórias e uma derrota, já o Fortaleza é o vo penúltimo colocado com uma vitória e quatro derrotas.

Pinheiros 67 x 77 Minas

Neste confronto, o Pinheiros tinha ambições de alcançar as primeiras colocações na classificação, já o Minas tentava se manter nessa parte de cima. Os mineiros levaram a melhor e venceram mesmo atuando longe de seus domínios.

Reynan anotou um um duplo-duplo no jogo entre Pinheiros e Minas, pelo NBB (Foto: Ricardo Bufolin/ECP)

O argentino Franco Baralle foi o principal nome da equipe visitante, com 21 pontos. Paranhos terminou a noite com um duplo-duplo, com 14 pontos e 12 rebotes. Já da parte do Pinheiros, o destaque foi Reynan, com 19 pontos. Farabello também obteve números consideráveis ao anotar 15 pontos e cinco rebotes.

O Minas é o terceiro colocado na classificação do NBB com cinco vitórias e apenas uma derrota. Por outro lado, o Pinheiros é o sétimo com três triunfos e três derrotas.

A rodada segue nesta quarta-feira (30), com mais dois confrontos. Unifcasisa recebe o Botafogo, às 19h30, enquanto o São Paulo encara o Paulista, às 20h — ambos no horário de Brasília.