Confira declarações dos pilotos após classificação do GP da China 2024

Escrito por Grande Premio • Publicada em 20/04/2024 - 11:25 • Xangai (CHI)

O GP da China verá Max Verstappen pela 37ª vez na carreira largando na pole-position. Na classificação deste sábado (20), o tricampeão muito superior aos rivais e superou seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, que larga em segundo no circuito de Xangai. A grande surpresa do dia ficou por conta de Fernando Alonso, da Aston Martin, que garantiu a terceira posição no grid.

O espanhol ficou à frente da dupla da McLaren, que viu Lando Norris garantir a quarta posição, enquanto Oscar Piastri foi o quinto. Já a Ferrari, por sua vez, sofreu bastante ao longo da sessão e em nenhum momento ameaçaram uma briga pela primeira posição do grid, com as fichas agora lançadas para o ritmo de corrida. Charles Leclerc ocupa o sexto posto, superando Carlos Sainz, que bateu no Q2, se recuperou e marcou o sétimo melhor tempo.

George Russell, Nico Hülkenberg e Valtteri Bottas completaram o top-10. Após terminar em segundo na corrida sprint, Lewis Hamilton sofreu com as mudanças feitas no W15 e foi eliminado logo no Q1, ficando estagnado na 18ª posição.

Confira o que disseram os vinte pilotos do grid em Xangai:

Max Verstappen, pole-position:

- Depois da corrida sprint, tivemos mais algumas ideias e acho que o carro funcionou ainda melhor na classificação”, disse Verstappen ao deixar o carro. Com certeza, estou muito feliz com a maneira como toda a classificação correu - analisou o atual tricampeão.

Sergio Pérez, segundo:

- Foi muito intenso, quase caí no Q1. Tive um problema de tráfego com uma das Williams e precisei abortar a volta. Voltei com os pneus já quentes e passei em 15º. No Q2 fui um pouco melhor, consegui ter uma boa leitura do equilíbrio do carro. Infelizmente não consegui chegar​ no Max, mas foi um tremendo resultado de equipe - disse o mexicano.

Fernando Alonso, terceiro:

- Não sei quanto tempo fiquei atrás de ‘Checo’, mas foi uma sessão muito boa. No primeiro setor, nas curvas 1 e 2, perdi o carro e pensei ‘continuo ou aborto a volta?’ Porque perdi 0s2 em duas curvas. Mas não desisti, continuei acelerando e consegui uma boa volta. O carro melhorou em relação a hoje de manhã, espero converter isso em bons pontos amanhã - contou Fernando.

Lando Norris, quarto:

- Estou muito feliz. Fiquei perto de Fernando. Não podia pedir por muito mais. A Red Bull está claramente em uma liga diferente neste fim de semana, tanto na classificação, quanto em ritmo de corrida - apontou.

Oscar Piastri, quinto:

- Acho que a sprint foi um sinal de como as coisas serão amanhã. Temos alguns carros rápidos atrás de nós, mas seremos otimistas e veremos o que podemos fazer. Encerro o dia bem feliz. Temos os pneus em uma boa posição e vamos ver o que podemos fazer amanhã - disse o australiano.

Charles Leclerc, sexto:

- Acho que temos uma boa configuração para a corrida, é o domingo que conta. Como já disse muitas vezes no ano passado, ficávamos felizes no sábado e não no domingo, por isso podemos pensar no pódio. Esse é o objetivo para amanhã - analisou.

Carlos Sainz, sétimo:

- Não é fácil recuperar a confiança após um erro. No último momento consegui colocar o carro no ângulo certo. Virei um pouco o volante para ter certeza de não bater direto com o pneu traseiro e sim um pouco mais para o lado. Isso provavelmente salvou o dia e ainda consegui fazer uma boa volta no Q2 - contou o #55.

George Russell, oitavo:

- Estávamos naquela luta entre terceiro e oitavo e, infelizmente, nos encontramos em último nessa batalha na classificação. Pequenos detalhes, mas grandes impactos. É difícil prever o que vai acontecer amanhã. Tudo depende dos carros ao nosso redor, então esperamos ter ritmo para avançar na tabela - disse George.

Nico Hülkenberg, nono:

- Pretendíamos melhorar o carro, mas ele reagiu de uma forma estranha e diferente do que esperávamos na sprint. Mas fiquei muito feliz com a classificação, foi muito limpa, não sei se poderia ter pedido mais em termos de execução e voltas - apontou o alemão.

Valtteri Bottas, décimo:

- Tudo deu certo da nossa parte na classificação, tudo correu bem, finalmente chegamos ao Q3 em 2024. Em geral, foi bom ver como estamos progredindo na pista no fim de semana, fiquei bem perto do Nico Hülkenberg no Q3. Amanhã vai ser divertido, espero emoção - analisou o #77.

Lance Stroll, 11º:

- A sprint desta manhã foi uma corrida difícil. Sofremos para manter o ritmo e não conseguimos progredir muito. Apesar de ter feito algumas mudanças de configuração antes da classificação, o carro ainda não está onde eu precisava e foi frustrante não chegar ao Q3 com margens tão pequenas. Faremos o nosso melhor para lutar por pontos amanhã - contou o piloto da Aston Martin.

Daniel Ricciardo, 12º:

- Até agora, foi o melhor fim de semana do ano para mim. Mudamos o chassi neste fim de semana e sinto o carro melhor. Tenho mais confiança nele, o que é animador. Sempre gostei de Xangai e também tenho boas lembranças aqui - apontou o australiano.

Esteban Ocon, 13º:

- No geral, foi um bom dia em comparação com onde estivemos ontem e nas corridas anteriores. Fizemos uma corrida sólida e ganhamos quatro posições na sprint. É a nossa melhor posição inicial do ano e ambos os carros estão no Q2, por isso é uma sessão satisfatória sob essa perspectiva - disse o #31.

Alexander Albon, 14º:

- Fim de semana complicado até agora. O 14º lugar foi o melhor que conseguimos hoje. Nosso carro teve dificuldade nas curvas longas dessa pista e a mistura de curvas de alta e baixa dificultou a nossa configuração - analisou o tailandês.

Pierre Gasly, 15º:

- Estou feliz por estar de volta à China depois de tanto tempo, é uma pista única e é ótimo ver todos os fãs na arquibancada. A corrida sprint foi bastante agitada, mas um resultado sólido para nós - disse o piloto da Alpine.

Guanyu Zhou, 16º:

- Correr em uma pista nova para mim, pela primeira vez diante de uma torcida local, com um novo formato de fim de semana — sabíamos que este fim de semana tinha potencial para ser desafiador, mas temos muitos pontos positivos para analisarmos hoje, mesmo na classificação, que poderia ter sido melhor - contou o piloto da casa.

Kevin Magnussen, 17º:

- Manter o décimo lugar na sprint foi uma tarefa bastante difícil — parecia que a Visa Cash App RB e a Sauber estavam um pouco mais rápidas que nós. Então, esperamos que possamos trabalhar nisso para a corrida de amanhã, gostaríamos de poder manter os pneus vivos por mais um pouco - analisou Kevin.

Lewis Hamilton, 18º:

- Apenas tive dificuldade. É o que é. Hoje de manhã, George Russell e eu tínhamos carros muito similares, mas ainda estamos tentando experimentar, então fui por um caminho e ele por outro - apontou o heptacampeão mundial.

Yuki Tsunoda, 19º:

- Foi difícil. Hoje, durante a sprint, tentei me orientar, trabalhar o carro e aprender um pouco mais, mas ainda estava com dificuldades. Analisamos os dados e sentimos que ​​melhoramos na classificação. É uma mistura de sentimentos - analisou o japonês.

Logan Sargeant, 20º:

- A classificação foi frustrante. Estava fazendo uma boa volta rápida, até rodar. O carro estava no limite com a alta velocidade​ hoje, especialmente com os solavancos e as mudanças no asfalto - disse o piloto da Williams.