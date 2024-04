F1 retorna ao Circuito Internacional de Xangai (Foto: Reprodução/Circuito Internacional de Xangai)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 18:00 • Xangai (CHI)

Após cinco anos sem corrida, a Fórmula 1 retorna ao Circuito Internacional de Xangai, na China. A corrida será realizada neste final de semana, do mesmo modo que a prova na Austrália e Japão, durante a madrugada.

Na Austrália e no Japão, Carlos Sainz e Max Verstappen alternaram as vitórias. Em Albert Park, devido aos problemas no freio do carro, o piloto holandês teve que deixar a corrida, sendo uma das únicas vezes que uma Red Bull não venceu uma prova da categoria. O espanhol da Ferrari que fez dobradinha com seu companheiro, Charles Leclerc, e Lando Norris, da McLaren, terminou o pódio.

Na Terra do Sol Nascente, Verstappen não teve problemas e dominou a corrida de ponta a ponta. A Red Bull conseguiu uma dobradinha, com Perez em segundo e Sainz, da Ferrari, em terceiro.

A corrida na China não fez parte do calendário da Fórmula 1 desde 2019, devido aos impactos da pandemia de COVID-19. Na última prova, a categoria celebrava o milésimo Grande Prêmio da história e foi vencida por Lewis Hamilton, que largou em segundo e superou Valtteri Bottas logo na largada para vencer o histórico GP.

(Foto: AFP)

Neste final de semana, a Fórmula 1 terá o primeiro formato sprint do ano. Na sexta, será realizado o único treino livre e a classificação sprint. Já no sábado, a corrida sprint e a classificação do Grande Prêmio. No domingo, a corrida principal será realizada.

Pela primeira vez na história, um piloto chinês correrá em casa. Guanyu Zhou, piloto da Kick F1 Team terá o apoio da torcida neste final de semana. Ainda sem pontos, Zhou busca um bom resultado para comemorar com seus compatriotas.

Confira os horários abaixo:

Sexta-feira, 19 de abril

00h30 — Treino livre (Bandsports, F1TV)

04h30 — Classificação Sprint (Bandsports, F1TV)

Sábado, 20 de abril

00h — Corrida Sprint (Bandsports, F1TV)

4h00 — Classificação (Bandsports, Band e F1TV)

Domingo, 21 de abril