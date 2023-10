O último quarto de Lillard foi o exemplo perfeito do porquê Milwaukee não poupou esforços para contratá-lo. Após Philadelphia assumir a liderança no placar e abrir uma diferença de oito pontos com seis minutos para o fim, foi hora do "Dame Time". Conhecido por suas grandes atuações em momentos decisivos, o novo armador dos Bucks fez 14 pontos no último período, com direito a duas bolas de três cruciais para garantir a vitória.