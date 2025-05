Não é segredo que Stephen Curry lida com uma lesão no dedão direito, que pode estar influenciando em sua atuação nos playoffs da NBA. Com dois jogos apagados, a condição física do armador voltou a ser uma preocupação entre os torcedores do Golden State Warriors. Nesta sexta-feira (2), a equipe volta a quadra para enfrentar o Houston Rockets em um desafiador jogo 6, que pode definir a classificação ou empatar a série em 3 a 3.

O problema de Curry com o dedão afeta o armador desde janeiro, mas teve a situação agravada novamente na reta final da temporada regular. Com isso, desde o início dos playoffs, os jogadores do Rockets aproveitam uma "brecha na regra" para tentar atingir a mão do camisa 30 do Warriors. Principal "acusado", Dillon Brooks deu a entender que a "técnica" é válida e usada contra adversário.

– Estou jogando o jogo. Se você vai jogar machucado, seja lá o que você tiver, o importante é o jogo. Nesse caso, se eu tivesse um tornozelo machucado, eu o atacaria todas às vezes. Então, o que quer que estejam dizendo na transmissão, podem continuar dizendo – declarou Brooks

Mas qual seria essa regra?

Conforme a regra da NBA, o contato com a mão do jogador após a bola já ter sido solta em um arremesso - como no caso de Stephen Curry - é permitido. Assim, o lance normalmente não é considerado falta, a menos que o impacto seja excessivo ou afete claramente a jogada.

Isso explica por que, mesmo com os jogadores do Houston Rockets buscando atingir a mão direita de Curry após o arremesso, nenhuma infração foi marcada: a ação aconteceu fora do momento da finalização e dentro da margem de contato tolerada pela arbitragem.

Curry abre jogo sobre dedão

A caminho de Houston, antes do jogo 5, uma foto de Steph foi postada pela franquia e assustou os torcedores do Warriors. No registro, o armador aparecia sem a proteção dos jogos no dedão da mão direita, que estava com um visível inchaço. Após o confronto, ele foi questionado sobre a publicação e confessou que "não sabe nem como responder à pergunta".

– É algo que você está lidando e precisa continuar seguindo em frente – afirmou Curry.

Em sequência, ainda na coletiva, o jornalista perguntou se o problema no dedão estaria afetando seu jogo. Apesar do inchaço e a abundância de gelo no "local", a resposta de Stephen Curry foi clara e sem mais explicações: "Não, não está".

Como está a série entre Warriors e Rockets?

A vantagem está com o Golden State Warriors na noite desta sexta-feira (2), já que joga em casa e precisa de apenas uma vitória para a classificação às semifinais da Conferência Oeste. Vale destacar que o time vencedor no duelo enfrentará o Minnesota Timberwolves, que eliminou o Los Angeles Lakers. Mesmo com a situação favorável, o desenrolar do jogo 6 parece ser um tabu para os torcedores que temem da má atuação do último duelo se repita.

O time de San Francisco garantiu a vitória fácil no jogo 1 em Houston, mas viu a série ser empatada logo depois. Com a disputa no Chase Center, o Warriors aproveitou o "fator casa" nas duas oportunidades para conquistar a vantagem por 3 a 1, mesmo que tenha sofrido com a pressão dos adversários e com a ausência de Jimmy Butler. O ala se machucou ao cair de costas durante o segundo duelo e ficou fora do jogo 3. A dominância do Rockets no último confronto, no entanto, deixa em alerta o elenco de Steve Kerr.

