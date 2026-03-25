César Cielo tem o segundo recorde mundial mais longevo da natação brasileira; veja quem está à frente

Após ter o recorde mundial nos 50m livre quebrado na última sexta-feira (20), César Cielo deixou o posto de nadador mais rápido do planeta, que ocupava desde dezembro de 2009. O australiano Cameron McEvoy, de 31 anos, venceu o Aberto da China com o tempo de 20,88 segundos - três centésimos a menos que o brasileiro.

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A marca de 20,91 segundos obtida por Cielo no Open de Natação, em São Paulo (SP), foi a segunda mais longeva da natação brasileira a nível mundial, com 16 anos e três meses de invencibilidade. Relembre nesta reportagem do Lance! qual atleta fez o recorde que mais demorou para ser batido e o que levou menos tempo para ser superado.

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Maria Lenk: 17 anos e meio no topo do mundo

Maria Lenk foi a primeira mulher sul-americana a disputar os Jogos Olímpicos (Foto: Divulgação)

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Pioneira entre as mulheres na natação brasileira, Maria Emma Lenk Zigler (1915-2007) estabeleceu dois recordes mundiais em 1939: nos 400m peito - 6 minutos e 16,5 segundos - e nos 200m peito - 2 minutos e 56 segundos, o mais longevo obtido por um atleta do país na modalidade.

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À época com 24 anos e duas participações em Jogos Olímpicos no currículo - Los Angeles 1932 e Berlim 1936 -, Maria Lenk superou por três segundos o recorde mundial masculino. A marca inédita foi alcançada no dia 8 de novembro daquele ano, em um campeonato realizado na sede social do Fluminense, no Rio de Janeiro (RJ).

Lenk só perdeu o posto 17 anos e seis meses depois, em 18 de maio de 1957, para a nadadora holandesa Ada den Haan (1941-2023). Ela conseguiu o tempo de 2 minutos e 52,6 segundos na prova, além de ter batido o próprio recorde duas vezes no mesmo ano.

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Thiago Pereira: o recorde mundial que durou menos de um mês

Thiago Pereira, prata nos 400m medley individual em Londres 2012 (Foto: Satiro Sodre/AGIF)

Se Cielo e Lenk tiveram o prazer de ostentar um recorde mundial por quase duas décadas, o "Mister Pan", Thiago Pereira, não pôde comemorar sua marca nos 200m medley individual em piscina curta por tanto tempo. Maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos com 23 conquistas (15 ouros, 4 pratas e 4 bronzes), o atleta fez o tempo de 1 minuto e 53,14 segundos na prova durante a etapa de Estocolmo, na Suécia, da Copa do Mundo de Natação de 2007.

O recorde foi estabelecido no dia 18 de novembro e superado exatamente 25 dias depois, em 13 de dezembro, pelo húngaro László Cseh, com o tempo de 1 minuto e 52,99 segundos. Com isso, Pereira se tornou o nadador brasileiro a passar menos tempo como recordista mundial.

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