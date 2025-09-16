Com medalhistas, Flamengo disputa amistosos visando a Superliga de vôlei

O Sesc/Flamengo completou seu elenco para a temporada 2025/2026 com a chegada das atletas que disputaram o Mundial da Tailândia. O time carioca recebeu na segunda-feira (15) a ponteira Helena, a oposta Tainara, a central Lorena e a líbero Laís, que conquistaram medalha de bronze com o Brasil, além da central sérvia Maša Kirov, que também participou da competição. Agora, o Rubro-Negro fará jogos amistosos visando o Carioca e a Superliga de vôlei.

continua após a publicidade

➡️ Empresário do Shark Tank quer comprar franquia da NBA

A equipe trabalha sob comando do assistente técnico Helio Griner, enquanto Bernardinho dirige a Seleção Brasileira masculina no Mundial das Filipinas. O grupo se prepara para os primeiros desafios oficiais, que começam ainda em setembro.

O primeiro compromisso será um jogo-treino contra o Mackenzie, marcado para sexta-feira (19), às 17h, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, Rio de Janeiro. A partida acontecerá com portões fechados.

continua após a publicidade

Flamengo disputa amistosos visando Superliga (Foto: Divulgação / Sesc Flamengo)

Após este teste inicial, o Sesc RJ Flamengo disputará a Taça Brasil entre 23 e 25 de setembro, em Londrina (PR). O torneio, realizado no ginásio Moringão, contará com quatro equipes: além do Rubro-Negro, participarão o time da casa, o Maringá e o Minas.

O calendário de competições oficiais prevê o início do Campeonato Carioca em 1º de outubro, enquanto a Superliga começará no dia 20 do mesmo mês.

continua após a publicidade

Elenco do Flamengo tem caras novas

O elenco do Sesc RJ Flamengo para a temporada conta com 16 jogadoras: três levantadoras (Clara, Giovana e Vivian), quatro ponteiras (Helena, Karina, Mikaela e Simone Lee), duas opostas (Camila Mesquita e Tainara), quatro centrais (Adria, Juju, Lorena e Maša Kirov) e duas líberos (Laís e Victoria).

A preparação do time vem acontecendo há meses, mas foi marcada pela ausência de várias atletas que serviam a diferentes categorias de seleções nacionais. Agora, com o grupo completo, o foco está na adaptação das jogadoras que retornaram do Mundial.

— Estamos treinando há alguns meses, mas este ano tiveram muitas seleções, em que várias de nossas atletas participaram. Seja universitária, sub-23, sub-21, sub-19 ou adulta. Quatro das adultas e a Maša estão chegando do Mundial e vão, aos poucos, se adaptar. Acho que é um momento bacana, de bastante empolgação. O time deu uma reformulada. Acredito que temos um grupo em boas condições de brigar pelas principais competições. Agora, é respeitar os limites de cada uma para que possamos finalizar essa semana de forma bem positiva e jogar bem o torneio na semana que vem — disse Helio Griner, técnico do time enquanto Bernardinho está responsável pal Seleção no Mundial de Vôlei.

Flamengo disputa amistosos visando Superliga (Foto: Divulgação / Sesc Flamengo)

A central sérvia Maša Kirov, de 20 anos, que atuou na última temporada pelo Volero Le Cannet da França, expressou suas primeiras impressões sobre o vôlei brasileiro:

— Minha primeira impressão do vôlei brasileiro é definitivamente, em uma palavra, energia, porque as jogadoras e a comissão técnica são muito enérgicos. Eu acho que a liga aqui é muito forte. Com certeza é um grande passo na minha carreira. O Brasil é realmente um lugar relaxante, mas no vôlei você precisa trabalhar duro para estar no nível dessas meninas. É realmente histórico fazer parte desta equipe. Estou muito orgulhosa. É uma oportunidade realmente grande e estou muito feliz com isso.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A oposta Tainara, de 25 anos, paulista de Jandira, que chega após temporada na China, demonstrou entusiasmo por vestir a camisa do Flamengo:

— Foi emocionante viver isso tudo pela primeira vez. Estou muito feliz e entusiasmada. Acho que vai ser uma temporada muito vitoriosa para nós. Já me senti super acolhida e em casa. É claro que vou me adaptar aos poucos, mas se eu puder cooperar com a minha experiência, ficarei extremamente satisfeita. Espero que elas também me ajudem bastante. É um grupo muito bom. Todo mundo me recepcionou bem. Minha primeira impressão não poderia ter sido melhor.