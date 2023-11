— Vim representando com tudo hoje. E o apoio da galera foi fundamental. Sem dúvida, levarei para sempre Recife no meu coração. E o pessoal com cartazes escrito ‘Vai, Isa’… Olhava para eles antes de dropar e pegava aquela energia. Nunca tinha encaixado três boas voltas numa final. Foi muito style. Vim para cá em primeiro lugar no ranking e com o objetivo de ser campeã brasileira, mas acabou sendo mais do que isso. Ganhei a etapa também. É inexplicável. Se estou feliz? Caramba! Demais! — declarou Isa, que teve o apoio de centenas de torcedores que acompanharam a competição na pista da Rua Aurora, no Recife.