Após duas rodadas vitoriosas para o Brasil, os surfistas não contavam com o mar complicado de Gold Coast neste domingo (4). As oitavas de final da sexta etapa do Circuito Mundial precisou ser adiada pela WSL devido às condições climáticas desfavoráveis. A fase final do torneio na Austrália fora reagendada para a próxima quarta-feira (7) com forte presença brasileira.

O duelo que abre as oitavas será entre dois brasileiros: Yago Dora e Edgard Groggia. Em seguida, o bicampeão mundial Filipe Toledo encara o norte-americano Crosby Colapinto, enquanto Samuel Pupo enfrenta Jake Marshall, também dos Estados Unidos. Na oitava bateria, Alejo Muniz mede forças com o indonésio Rio Waida, e logo depois é a vez do campeão olímpico Italo Ferreira enfrentar o australiano Julian Wilson.

Na nona chave, o campeão olímpico Italo Ferreira terá pela frente o australiano Julian Wilson. Depois, Miguel Pupo enfrenta o havaiano Ian Gentil na 11ª bateria. Deivid Silva encara o italiano Leonardo Fioravanti na 12ª, enquanto João Chianca, o "Chumbinho", enfrenta o norte-americano Cole Houshmand na 14ª disputa. Encerrando a participação brasileira nas oitavas, Ian Gouveia enfrenta o japonês Kanoa Igarashi, conhecido por eliminar brasileiros em etapas anteriores.

Já no feminino, a única representante brasileira na etapa de Gold Coast na WSL é Luana Silva. A brasileira terá pela frente a havaiana Gabriela Bryan em busca de repetir o feito de Bells Beach e conquistar uma vaga nas quartas de final.

