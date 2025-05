Luana Silva continua na competição da etapa de Gold Coast da WSL. A surfista brasileira triunfou em sua bateria na repescagem, superando a norte-americana Sawyer Lindblad e a atleta do País Basco, Nadia Erostabe. O Brasil já conta com nove outros atletas classificados para a próxima fase do evento na Austrália. Edgard Groggia ainda está na disputa pela repescagem masculina.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luana conquistou duas ondas excelentes durante a bateria, acumulando um total de 12,60 pontos (6,93 + 5,67), garantindo assim o primeiro lugar na bateria. Além de Luana, Sawyer Lindblad também avançou para as oitavas de final, com uma pontuação total de 11,87.

Nas oitavas de final em Gold Coast, a brasileira Luana enfrentará a havaiana Gabriela Bryan. Luana chega a essa fase com um ótimo desempenho na etapa australiana da WSL, onde conquistou o vice-campeonato em Bells Beach.

continua após a publicidade

➡️ Italo Ferreira e Filipe Toledo brilham no round 1 em Gold Coast pela WSL

Confira quadro final do round 1

Masculino

Bateria 1: Kanoa Igarashi (JAP) 13.83 x Marco Mignot (FRA) 13.34 x Ryan Callinan (AUS) 00.00

Bateria 2: Jordy Smith (AFS) 11.40 x George Pittar (AUS) 10.80 x Imaikalani deVault (HAV) 10.20

Bateria 3: Yago Dora (BRA) 12.60 x Jackson Bunch (HAV) 10.44 x Edgard Groggia (BRA) 10.30

Bateria 4: Jack Robinson (AUS) 9.13 x Alan Cleland (MEX) 10.27 x Callum Robson (AUS) 13.26

Bateria 5: Ethan Ewing (AUS) 11.66 x João Chianca (BRA) 10.87 x Jordan Lawler (AUS) 10.17

Bateria 6: Italo Ferreira (BRA) 16.03 x Liam O'Brien (AUS) 15.77 x Julian Wilson (AUS) 14.07

Bateria 7: Barron Mamiya (HAV) 9.10 x Seth Moniz (HAV) 10.00 x Deivid Silva (BRA) 10.00

Bateria 8: Leonardo Fioravanti (ITA) 11.23 x Connor O'Leary (JAP) 8.40 x Ian Gentil (HAV) 14.14

Bateria 9: Miguel Pupo (BRA) 11.60 x Matthew McGillivray (AFS) 10.34 x Alejo Muniz (BRA) 11.87

Bateria 10: Rio Waida (IND) 11.83 x Cole Houshmand (EUA) 12.43 x Samuel Pupo (BRA) 14.67

Bateria 11: Filipe Toledo (BRA) 12.70 x Griffin Colapinto (EUA) 10.23 x lan Gouveia (BRA) 10.30

Bateria 12: Joel Vaughan (AUS) 9.83 x Jake Marshall (EUA) 13.50 x Crosby Colapinto (EUA) 11.30

Feminino

Bateria 1: Molly Picklum (AUS) 15.60 x Erin Brooks (CAN) 7.93 x Nadia Erostarbe (PAB) 5.76

Bateria 2: Caitlin Simmers (EUA) 13.23 x Luana Silva (BRA) 10.36 x Stephanie Gilmore (AUS) 12.70

Bateria 3: Gabriela Bryan (HAV) 11.50 x Bella Kenworthy (EUA) 11.04 x Sophie McCulloch (AUS) 12.00

Bateria 4: Isabella Nichols (AUS) 12.77 x Lakey Peterson (EUA) 12.43 x Sally Fitzgibbons (AUS) 13.40

Bateria 5: Tyler Wright (AUS) 9.57 x Brisa Hennessy (CRC) 7.43 x Vahine Fierro (FRA) 13.94

Bateria 6: Caroline Marks (EUA) 14.10 x Sawyer Lindblad (EUA) 13.47 x Bettylou Sakura Johnson (HAV) 14.10

continua após a publicidade