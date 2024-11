Colapinto faz revelação sobre batida no GP de Las Vegas: ‘Não podia falar’

O piloto Franco Colapinto, da Williams, sofreu uma concussão cerebral por conta da forte batida na classificação do GP de Las Vegas, realizado domingo (24). O argentino foi liberado pelos médicos para participar da corrida, porém foi instruído pela equipe a não falar com ninguém, nem mesmo com a Fórmula 1, sobre o diagnóstico.

O acidente aconteceu durante o Q2 da classificação. Colapinto bateu na parte interna da curva 15 com a roda dianteira esquerda e estampou o muro na 16. A Williams divulgou horas depois que ele havia sofrido um impacto de 50G com a pancada.

Antes da largada, Franco passou por nova avaliação médica e foi liberado para correr. O time de Grove, por sua vez, precisou trocar inúmeras peças do carro em regime de parque fechado, já que o bólido #43 ficou destruído. Colapinto partiu do pit-lane e chegou a flertar com pontos, mas terminou em 14º. Aos jornalistas espanhóis após a corrida, confessou que o acidente foi um pouco mais sério.

— Não falei com ninguém. Eu estava com uma concussão e eles (Williams) me disseram que não poderia falar com os jornalistas e nem mesmo com a Fórmula 1 — acrescentou.

Franco Colapinto, da Williams, em entrevista após o de GP de Las Vegas da Fórmula 1 (Foto: Rudy Carezzevoli/AFP)

O que é a concussão cerebral que Colapinto sofreu no GP de Las Vegas?

Uma concussão cerebral, geralmente, é resultado de um impacto na cabeça ou de um movimento abrupto do corpo que provoca uma alteração na função do cérebro. Apesar de ser classificada como uma lesão leve, pode ter efeitos significativos e mais prolongados. Dor de cabeça, perda de consciência temporária, tontura, confusão ou dificuldade de concentração são apenas alguns dos sintomas.

A Fórmula 1 volta no Catar, de 29 de novembro a 1º de dezembro, para a disputa da penúltima etapa da temporada 2024. Apesar das duas disputas, Max Verstappen já conquistou o título da categoria nesta temporada, de forma antecipada. Com a vitória do holandês em Las Vegas, ninguém o alcançará mais na pontuação.