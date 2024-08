COI identifica mais de 8.500 ataques virtuais a atletas durante as Olimpíadas de Paris

Torre Eiffel com a temática dos Jogos Olímpicos (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 17:35 • Rio de Janeiro

O Comitê Olímpico Internacional (COI) identificou mais de 8.500 posts de assédio e ataques virtuais a atletas e membros das delegações nas Olimpíadas de Paris. Os dados foram coletados a partir de uma rede de monitoramento por inteligência artificial (IA) e divulgados neste sábado (17). Ao se deparar com os números, a Comissão de Atletas da entidade condenou a violência on-line em nota oficial.

Dentre os diversos casos observados, um dos mais notórios foi os ataques contra as boxeadoras Imane Khelif, da Argélia, e Lin Yu-Ting, de Taiwan. As duas foram medalhistas de ouro nas respectivas categorias e tiveram que lidar com o preconceito por terem hiperandrogenismo, condição que aumenta os níveis de hormônios masculinos no corpo das mulheres. Assim, elas tiveram que lidar com indivíduos questionando a verdadeira sexualidade delas.

Outra polêmica nas Olimpíadas também gerou ataques a atletas foi o imbróglio referente ao pódio no solo da ginástica artística feminina. Na ocasião, a ginasta Jordan Chiles, dos Estados Unidos, e Ana Barbosu e Sabrina Maneca-Voinea, da Romênia, se envolveram em polêmica referente a medalha de bronze. A estadunidense teve que devolver a conquista para Ana Barbosu. Todas as atletas envolvidas foram alvos de ataques virtuais.

Posicionamento da Comissão de Atletas do COI

Depois dos números serem divulgados, a Comissão de Atletas do COI se posicionou sobre o assunto. Em nota oficial a entidade condenou a postura do público referente ao tratamento dos atletas das Olimpíadas. Confira o pronunciamento completo abaixo:

“Durante os Jogos Olímpicos Paris 2024, os atletas nos proporcionaram momentos inesquecíveis. Eles demonstraram ao mundo como realmente é ultrapassar os limites da capacidade humana, ao mesmo tempo que exemplificaram o significado do respeito e da amizade. Em troca, os organizadores e torcedores proporcionaram aos atletas Jogos Olímpicos sensacionais e inesquecíveis.

No entanto, é profundamente preocupante que também tenhamos testemunhado um volume significativo de assédio, abuso e ataques, em particular on-line, dirigidos a atletas e membros da sua comitiva.

Muitos atletas foram submetidos a estes ataques, apesar de terem dado o seu melhor em campo e de respeitarem integralmente as regras dos seus eventos.

Embora estejamos satisfeitos por termos apoiado a implementação de um sistema alimentado por IA para detectar e responder ao abuso on-line direcionado a atletas e membros de sua comitiva durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, estamos profundamente tristes que durante os Jogos Olímpicos mais de 8.500 postagens abusivas direcionadas foram verificados e tiveram que ser relacionadas para ações futuras.

Como representantes dos atletas, condenamos, nos termos mais veementes, todas as formas de ataque e assédio, independentemente das opiniões que se possa ter sobre decisões específicas. Estendemos de todo o coração a nossa total simpatia e apoio aos atletas e indivíduos afetados por este comportamento inaceitável. Esses atletas merecem muito mais respeito pelo que conquistaram.

Nota para os atletas: se você é um atleta olímpico ou paralímpico de Paris 2024 e precisa falar com alguém, a linha de ajuda do Mentally Fit é gratuita, confidencial e está disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana: athlete365.org/mentally-fit-helpline."