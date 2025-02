A primeira vez que o público pôde observar Oliver Bearman na pista pela F1 foi no GP da Arábia Saudita de 2024, após Carlos Sainz ficar fora por conta de uma apendicite. O britânico estreou pela Ferrari e conquistou um surpreendente sétimo lugar na ocasião, logo em uma das pistas mais difíceis do calendário.

O jovem de 19 anos ainda fez mais duas corridas pela Haas, no Azerbaijão e em São Paulo, ambas substituindo o dinamarquês Kevin Magnussen. Agora, terá a oportunidade de fazer sua estreia em tempo integral pela equipe, que terminou no sétimo lugar do Mundial de Construtores de 2024. Bearman acredita que tanto ele quanto o time americano podem continuar crescendo juntos.

- A Haas teve uma grande temporada no ano passado. Terminar em sétimo no campeonato de Construtores foi inesperado, mas um resultado fantástico para a equipe - disse à rede de TV inglesa BBC.

Bearman no GP da Austria (Foto: Reprodução/F2)

- Espero que continuemos nesse rumo, mas é difícil dizer, não andamos no carro novo ainda, então não sabemos onde estamos comparando com as outras equipes em termos de progresso. Portanto, minhas metas são olhar para mim mesmo, quero ter orgulho das minhas atuações, ver um progresso contínuo ao longo do ano e é nisso que estou me concentrando - falou.

Refletindo sobre as corridas na F1 em 2024, Bearman admitiu que foram muito úteis na preparação para este ano vindouro.

No ano passado, tive uma pequena prévia, que me deixou querendo mais. Este ano eu tenho 24 chances, estou muito ansioso. Na primeira corrida com a Ferrari, estava mais nervoso do que qualquer outra coisa. Foi o dia mais difícil da minha vida. Depois tive mais duas chances, pude me preparar, sabendo que seria o carro que eu pilotaria na temporada seguinte. Consegui compreender e aprender bastante, foi muito bom. Em todas as corridas que participei, pude disputar posição na pista com Lewis [Hamilton]. Então, foi realmente um sonho que virou realidade, correr contra alguém tão famoso e talentoso, o melhor piloto de F1 que já tivemos

Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi de 2024. (Foto: CACACE / AFP)

Bearman esteve ocupado com a preparação para a longa temporada de 24 corridas e trabalhou muito no condicionamento.

- Acho que as pessoas não entendem o que acontece nos bastidores; temos agendas muito ocupadas com o trabalho de simulador que fazemos e o treinamento físico está aumentando. Mas eu estou disposto a fazer isso pela minha paixão pelo esporte e espero ter uma longa carreira pela frente - finalizou.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.