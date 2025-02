Um caso notado por Marília Nery, esposa de Everton Ribeiro, ganhou destaque nas redes sociais, envolvendo uma jogadora que alcançou um nível impressionante no popular jogo para celular Candy Crush Saga. A esposa do jogador do Bahia revelou que o meia superou o feito da internauta e, além de ter atingido a fase 15 mil no jogo, também foi convidado a participar de um torneio valendo 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,77 milhões na cotação atual).

- Curiosidade: o Everton Ribeiro está no nível 15.950. Ele foi selecionado para uma classificatória, onde os melhores disputariam as finais em Los Angeles, valendo 1 milhão de dólares. Não classificou, disse que não teve tempo para se dedicar (risos). Talvez eu tenha me enganado em algum detalhe, mas era algo assim - contou a esposa do ex-Flamengo.

Até 2024, Candy Crush Saga já contava com mais de 17 mil fases, com novas sendo adicionadas regularmente (cerca de 45 a 60 níveis por semana).

Meia está feliz no Bahia

Everton Ribeiro trocou o Bahia pelo Flamengo em 2024 e, desde então, se sente "em casa" no Tricolor. Recentemente, inclusive, escreveu um texto se declarando ao clube. Relembre abaixo.

"Há um ano, o Bahia abria as portas pra mim. Há um ano, minha vida saiu do eixo, e não poderia ter parado em um lugar melhor.

Do mesmo jeito que, hoje, me apresentei para o início de mais uma temporada, um mundo se apresentava pra mim nesse mesmo dia. O mundo que é o Bahia.

O Bahia me abraçou. A Bahia me abraçou. Recebeu a minha família, a encheu de amor, de afeto, de axé. Não teve um desses 365 dias em que eu levantei e não me senti grato pela decisão que tomei.

Tínhamos muito a provar. Eu e o clube. Acho que mostramos muitas coisas para quem duvidou. Ao ver a coincidência das datas, me senti de alma lavada e energias renovadas.

O ano de 2025 é fundamental para este clube e nossa missão é, desde o primeiro dia, fazer de tudo para que os torcedores sintam a mesma energia que encontramos ao voltar ao trabalho. Foi assim que, por exemplo, eu consegui não perder um jogo por lesão no Brasileiro. Com trabalho.

Viver fora do eixo é escrever as histórias com orgulho e força de vontade redobrados. Há um ano, eu escolhi essa vida. Não havia escolha melhor a ser feita. Bora, Bahêa!"