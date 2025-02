Chuva adia estreia de João Fonseca para quarta-feira em Buenos Aires

A chuva desde o meio da tarde em Buenos Aires fez com que a organização optasse pelo adiamento do jogo de João Fonseca nesta terça-feira (11) e a transferência da estreia do brasileiro para esta quarta-feira (12).

O carioca jogaria às 18h30, mas com o atraso da partida de Francisco Cerundolo contra Luciano Darderi e a despedida de Diego Schwartzman contra o chileno Nicolas Jarry, a organização optou por transferir o duelo para a quarta-feira diante do argentino Tomas Etcheverry, 44º e oitavo favorito. Ainda não há programação oficial desta quarta que será divulgada nas próximas horas.

Detalhes sobre a partida entre João Fonseca x Tomas Etcheverry

O carioca número 99 do mundo e de 18 anos encara o argentino Tomas Etcheverry, 44º do mundo e oitavo favorito no terceiro jogo da quadra central, iniciando a rodada noturna, não antes das 18h30 de Brasília. A rodada começará às 13h30 com Sebastian Baez contra Camilo Ugo Carabelli e depois Francisco Cerundolo contra o italiano Luciano Darderi.

Fonseca nunca enfrentou Etcheverry e o argentino fez duas quartas de final nas duas últimas edições. Este será o quarto ATP 250 da carreira curta do brasileiro que este ano ganhou o challenger 125 de Camberra, na Austrália, passou o quali do Australian Open sendo o mais jovem brasileiro na Era Aberta a disputar um Grand Slam e a bater um top 10, o russo Andrey Rublev.

João Fonseca no Australian Open 2025 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Tomas Etcheverri — ATP 250 Buenos Aires

📆 Data: 12 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: não definido

🌍 Local: Buenos Aires Lawn Tennis Club, Buenos Aires, Argentina

📺 Onde assistir: Disney+